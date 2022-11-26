كسب الصويا يرتفع.. أسعار الأعلاف اليوم السبت 26-11-2022

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم السبت 26 -11-2022 ، وزاد سعر طن كسب الصويا إلى 29 ألف جنيه للطن المستورد والمحلي 28 ألف جنيه و500 جنيه، وبذور الصويا 30 ألف جنيه للطن، وسجل طن كسب الصويا المحلية 28800 جنيه، وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

وأوضح التجار أن الجيلوتين المستورد يسجل 33 ألف جنيه لبروتين 60%، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 31 ألفا و800 جنيه للطن، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

أسعار ألاعلاف اليوم

وأكد التجار أن الذرة المستوردة ،التي تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني / البرازيلي 10200 جنيها مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميا، والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار.

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني سجل 9900 جنيها، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 10900 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة، وأفاد التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 28 ألفا و500 جنيه، وبروتين 46% سجل 29 ألف جنيه، والجلوتوفيد 8100 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

واستقر سعر طن الردة المحلية عند 7300 جنيه للطن، وكسب العباد بروتين 36% ،12000 جنيه، والصويا فول فات 27500 ألف جنيه، وصويا هاي فات 44% سجلت 27000 جنيها، وكشف التجار أن سعر طن الجلوكوز سجل 15 ألفا و500 جنيه، ونشا غذائي 16500 جنيه وبذرة صويا محلية 22000 جنيه ودي دي جي أمريكي 14500 جنيه وجلوتوفيد بروتين 16% سجل 7700 جنيها وقشر الصويا 5600 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف تواصل الارتفاع، كما تشهد مستويات قياسية مرتفعا بقيمة 150 جنيها، ليتراوح الطن بين 14 ألف جنيه و300 إلى 16 ألف جنيه و500 جنيها.

وكشف السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 16الف جنيه و500 جنيها للطن، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 16400وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 16300 جنيها، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16200 جنيه وعلف ست البيت 16000 جنيه.

وألمح السيد أن سعر علف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه – أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن

وأفاد السيد أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير اعتيادية على الإطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وقال السيد إنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع لنقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا، والحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم.