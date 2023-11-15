كسب الصويا يرتفع.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 15-11-2023

تفاوتت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 15- 11-2023 وأرجح الطن بين 22000 و 22500 جنيه لعلف تسمين الدواجن وعلف البياض 21000 جنيه، و الماشية 14500 و 18000 جنيه، وعلف البط 21000 جنيه، علف الأرانب 16000جنيه، الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن و الغنم 16000 والأسماك 29500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14200جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني14100جنيه، والذرة التركي 13300جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “سجل 31500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 32500 جنيه، والمستورد 32500جنيه بارتفاع 500 جنيه وسجل طن كسب العباد19500جنيه والجلوتوفيد 13000 جنيه والردة 10500جنيه وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% “سجل 42000 جنيه للمحلي،والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300جنيه.

وأضاف التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه،قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال “إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح من 21500 إلى 23500 جنيه.

وأضاف”السيد” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأشار”السيد” إلي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وذكر أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.