كسب الصويا يرتفع.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 19-11-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 19- 11-2023 بنحو 500 جنيها لطن كسب الصويا ،بينما صعدت أعلاف دواجن البياض 300 جنيه والماشية 200 جنيه خلال الفترة الماضية وتراوح الطن بين 22300 و 23700 جنيه لعلف تسمين الدواجن طبقا لعدد من التجار.

وأفاد التجار أن أعلاف البياض سجلت21300جنيه، و الماشية 15000و 18400 جنيه، وعلف البط 21500جنيه،أعلاف الأرانب 16000جنيه،الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن و الغنم 16000 والأسماك 29500 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14200جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14100جنيه، والذرة التركي 13300جنيه .

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “ب 33500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 35000جنيه، والمستورد 35000جنيه بصعود 500 جنيه و طن كسب العباد19500جنيه والجلوتوفيد 13000 جنيه والردة 10500جنيه وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% “سجل43200 جنيه للطن للمحلي،والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300جنيه.

وقال التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه،كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال “إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وذكر”السيد” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وقال “السيد” إلي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

واضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.