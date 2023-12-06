كسب الصويا يتراجع 1000 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات الأربعاء 6 ديسمبر 2023

هبطت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 6- 12-2023، حيث تراجع سعر خام الذرة والجلوتوفيد وكسب الصويا، بينما تراجعت أسعار أعلاف دواجن البياض والتسمين والماشية خلال الفترة الماضية وتأرجح الطن بين 22000 جنيه إلى 23500 جنيه لعلف تسمين الدواجن.

وأكد التجار أن علف الدواجن البياض سجل 17000 و21600 جنيه، وعلف الماشية 12000 إلى 19600 جنيه، والبط 22300 جنيه، وعلف الأرانب والغنم 16000 والحمام والسمان 22500 جنيه، وأعلاف الرومي 22500 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه طن والأسماك 29500 جنيه وعلف الإبل والخيل 16000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13000 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13800 جنيه، والذرة التركي 12100 جنيه بتراجع 200 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% بـ30500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 32000 جنيه، والمستورد 32000 جنيه بتراجع 1000 جنيه وطن كسب العباد 19500 جنيه والجلوتوفيد 12500 جنيه والردة 10300 جنيه وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 43000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%” والذرة الصفراء المحلية 14000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

وأفاد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22000 جنيه إلى 23000 جنيه.

وأشار” السيد” إلى أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.