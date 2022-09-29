«كسبانة» لحلول التكنولوجيا المالية تشارك في مؤتمر الأمن الغذائي العالمي

شاركت شركة كسبانة المتخصصة في حلول التكنولوجية المالية في مؤتمر الأمن الغذائي العالمي، الذي ينظمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة؛ والمقام بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بهدف بناء أسس التعاون المتبادل بين المبتكرين والشركاء المعنيين بالأمن الغذائي وتعزيز المشاركة النشطة للشرائح المهمشة لدعم وتطوير أبعاد الاستدامة.

وتأتي مشاركة “كسبانة” في إطار إستراتيجيتها للمساهمة في تعزيز آليات الشمول المالي والتوسع في تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، عبر مساعدتهم على تحديد احتياجاتهم من الخدمات المالية المختلفة، وتقديم حلولها التكنولوجية المختلفة لإدارة المعاملات المالية للعملاء غير المشمولين ماليا، بما يساعدهم على بناء هويات مالية، واتخاذ قرارات مالية ملائمة لظروفهم، تُمكنهم من تنمية أعمالهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

في سياق متصل، قال هيثم نصار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة كسبانة، “إن تجار التجزئة هم جزء أساسي من سلاسل الإمداد اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي في الاقتصادات العالمية حالياً، ولذا نحن ندرك أهمية تمكينهم عبر مساعدتهم على تكوين أوضاع مالية مستقرة تسمح لهم بتنمية أعمالهم، وهو ما تقوم به “كسبانة” مع أكثر من 25000 من صغار التجار في 24 محافظة. وتستهدف كسبانة في المقام الأول توفير حلول تكنولوجية لغير المشمولين ماليا، حيث نوفر عبر خدماتنا كمدير مالي لهم، مما يسمح لهم بتنمية حجم أعمالهم”.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية حول الشمول المالي والتي حملت عنوان “ضم الغير مشمولين مالياً”.

وعُقد المؤتمر على مدار يومي 28 و29 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان “شراكات وتكنولوجيا جديدة لتحقيق الأمن الغذائي”، بحضور عدد من قادة الحكومات والقطاع الخاص، ومجموعة من الشركات الناشئة والوكالات الدولية، لتبادل الحلول والتجارب وتقديم توصيات بناءة للمساهمة في توفير أنظمة مستدامة للأمن الغذائي.