كريم و أوبر يطعنان أمام الإدارية العليا على حكم وقف النشاط

نجوى عبد العزيزتقدم محامي، وكيلا عن شركتي أوبر وكريم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، طالب فيه ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما في مصر.وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة ال

نجوى عبد العزيز

تقدم محامي، وكيلا عن شركتي أوبر وكريم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، طالب فيه ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما في مصر.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني وفي ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها

وشدد على أن ” عمل الشركة قانوني ورسمي”

وأوضح الطعن، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في الأسباب في عدم إثبات أن الشركة تملك سيارات للنقل، فضلا عن أن مقيمي الدعوى ليس لهم صفة أو مصلحة.وأضاف الطعن، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور،

وأكد أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. اختصم كلا من رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والداخلية والاتصالات والمالية والنقل والتنمية المحلية.