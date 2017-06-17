كريم هنداوي يحترف في بيشكتاش التركي

أعلن كريم هنداوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، احترافه في نادي بيشكتاش التركي، بدءا من الموسم المقبل، بعدما انتهي عقده مع القلعة البيضاء، بنهاية الموسم المنقضي.

وأكد هنداوي، أن حلم حياته تحقق بالاحتراف الأوروبي، وكشف أنه سيشارك مع فريقه التركي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة أن فرصة الاحتراف لحارس مرمى تعتبر نادرة في الوطن العربي، وتحديدا في كرة اليد.

ووجه حارس منتخب مصر، رساله عاطفية لجمهور الزمالك، قائلا: “جمهور الزمالك يعلم كم الحب لكم في قلبي، وما كنت أتمني ترك النادي إلا لتحقيق حلم عمري، وكنت وسأظل فردا من هذا الفريق العريق، وأود أن يعلم الجمهور العظيم، أنني أجلت تلك الخطوة عدة مرات، وأخرهم العام الماضي، بعدما كنت قريبا من الاحتراف في المجر”.

واختتم كريم هنداوي رسالته، قائلا: “فضلت البقاء العام الماضي، رغم المقابل المادي الكبير الذي كنت سأتقاضاه، لحاجة الفريق لي، وأني لا أستطبع التخلي عن فريقي في اللحظات الصعبة، وما كنت أتمنى أن أترك النادي لأنني أعشق جماهيره التي كانت دائما في ظهري، وكلمة أخيرة مني للجمهور العظيم، أحبكم في الله”.

