كريم نجار: 100 ألف سيارة مبيعات السوق فى 2018

شريف عيسىتوقع كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا، أن تصل المبيعات الإجمالية للسيارات الملاكى نهاية العام إلى 100 ألف وحدة، مع استمرار حالة التعافى الطفيف للسوق.أشار نجار لـ«المال»، إلى أن السوق مرشحة للمزيد من النمو حال عدم صدور إستراتيج

شريف عيسى

توقع كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا، أن تصل المبيعات الإجمالية للسيارات الملاكى نهاية العام إلى 100 ألف وحدة، مع استمرار حالة التعافى الطفيف للسوق.

أشار نجار لـ«المال»، إلى أن السوق مرشحة للمزيد من النمو حال عدم صدور إستراتيجية صناعة السيارات، التى تؤدى إلى نتائج سلبية على كيانات السوق بصفة عامة، ووكلاء السيارات الأوروبية بصفة خاصة.

قال نجار إنه رغم التحديات التى واجهتها سكودا خلال العام الماضى، إلا أنها تمكنت من تحقيق أداء متميز، فى ظل التنوع فى الموديلات التى سعدت كيان لتقديمها للسوق المحلية، التى فى مقدماتها سوبيرب.

أشار إلى تبنى كيان – سكودا خطة طموحة تستهدف لطرح كودياك، وكاروك، والمنتمين لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، على نطاق واسع خلال العام المقبل، مؤكداً أن الشركة بصدد الإعلان عن العديد من الخطط المستقبلية لسكودا خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين، من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، والمقرر بدء فعالياته خلال الفترة من 26 وحتى 30 ديسمبر.

أضاف أن الشركة استقرت على اختيار منطقة القطامية لتدشين مركز سكودا المتكامل، الذى يضم صالة عرض، ومركز للصيانة وخدمات ما بعد البيع، ومنفذ لبيع قطع الغيار، متوقعاً افتتاحه رسمياً بحلول ديسمبر المقبل على اقصى تقدير.

تابع: «تخطط كيان لإجراءات توسعات فى صالات عرض سكودا خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 12 صالة عرض، ومركز خدمة نهاية 2019».

استبعد رئيس مجلس إدارة كيان أن تتسبب الزيادات الأخيرة التى شهدتها أسعار الوقود منتصف الشهر الماضى فى زيادة أسعار السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن كيان للتجارة والاستثمار تمكنت خلال فترة 5 أشهر الأولى من العام الجارى من الإفراج عن 595 سيارة، من العلامة التشيكية سكودا، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.

على مدار العام الماضى، تمكنت سكودا من الإفراج عن 1174 سيارة، من طرازات سكودا المختلفة، المقدمة للسوق المحلية، وتخطط كيان لبيع 2000 سيارة منها نهاية العام الجارى.