كريم نجار : 10 إلى 15% انخفاضا لأسعار السيارات الأوروبية خلال 2019

تضاعف “الدولار” والارتفاعات السنوية للمصانع وراء تآكل خصم السنوات الماضية

1 إلى 2% زيادة سنوية للانتاج .. الشركات الأسيوية تمتلك مصانع بأوروبا

أحمد نبيل

أكد كريم نجار رئيس مجلس إدارة كيان وشريك فى المصرية واوتوموتيف وكلاء فولكس فاجن واودى وسيات وسكودا أن أسعار السيارات الأوروبية ستتجه للانخفاض بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% مع بداية العام القادم تزامناً مع التحرير الجمركى الكامل عليها طبقاً لاتفاقية الشراكة.

والجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة الاوروبية تعمل على تخفيض الجمارك على السيارات سنوياً بنسبة 10% إلى أن تصل تنعدم الرسوم بحلول 2019.

وقررت الحكومة تأجيل تطبيق الاتفاقية لعامين لأسباب تتعلق بإعطاء المصانع مهلة لتوفيق أوضاعها وهو ما يجعل الخفض الجمركى للعام القادم يصل 30% من نسبة الجمارك.

وتابع “فى حالة استمرار ثبات سعر الصرف والدولار الجمركى فإن الشركات لن يكن لديها بديل عن تخفيض أسعار طرازاتها”.

وأوضح أن ارتفاعات العملات الأجنبية والزيادة السنوية للمصانع الأم و مصروفات التشغيل أبرز الأسباب وراء عدم الشعور بأثار الاتفاقية خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار قد تضاعف أمام الجنيه، وهو ما أدى إلى تآكل الخصومات الجمركية والمقدرة بـ10% من قيمة الجمارك والتى تمثل 4% على السيارات ذات الشريحة 1600 سى سى فأقل.

ولفت إلى أن الزيادات السنوية التى تفرضها الشركات الأم تتراوح ما بين 1 إلى 2% على أقصى تقدير إلا أنها ترتفع عن ذلك فى حالة إنتاج أجيال وأشكال جديدة.

أما عن شكل السوق بعد تحرير الجمارك والاتجاه لاحتكار الأوروبى قال نجار إن أغلب العلامات الأسيوية الكبرى تمتلك مصانع داخل أوروبا وهو ما سيجعلها تستفيد من تحرير الجمارك والدخول فى المنافسة مقارنة بالأوروبية.