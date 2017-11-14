كريم نجار : استثمارات فولكس فاجن بالأرجنتين فرصة لتصدير مكونات

شريف عيسى قال كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف EATc، الوكيل المعتمد لسيارات فولكس فاجن فى مصر، إن إمكانية استفادة مصر من مصنع العلامة الألمانية فى الأرجنبين تتمثل فى تصدير مكونات محلية، والتى تعد فرصة قوية للنهوض بها، فى الفترة المقبلة. كانت فولكس فا

شريف عيسى





قال كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف EATc، الوكيل المعتمد لسيارات فولكس فاجن فى مصر، إن إمكانية استفادة مصر من مصنع العلامة الألمانية فى الأرجنبين تتمثل فى تصدير مكونات محلية، والتى تعد فرصة قوية للنهوض بها، فى الفترة المقبلة.

كانت فولكس فاجن العالمية قد أعلنت عن نيتها لاستثمارت 560 مليون يورو بمصنعها فى مدينة باشيكو بالأرجنتين على مدار السنوات الخمس المقبلة لإنتاج سيارة جديدة تنتمى لفئة الرياضية متعددة الاستخدمات “SUV” بداية من 2020.

ورهن إمكانية استيراد طرازات مصنَّعة بالأرجنتين بتفعيل اتفاقية السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية “الميركسو”، موضحًا أنه فى حال عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيكون استيراد سيارات من الأرجنتين شديد الصعوبة.

وقال بيان صادر عن الشركة الأم إن الاستثمارات تأتى فى الوقت الذى تسعى فيه العلامة الألمانية لزيادة حجم أنشطتها فى أمريكا الجنوبية ضمن خطتها الاستراتيجية التى أعلنت عنها فى وقت سابق.

وأكدت فولكس فاجن أن المصنع الذى سيقدم السيارة الجديدة لكل دول القارة سيعمل على توفير وظائف جديدة بنحو 2500 وظيفة، مشيرة إلى أن اتجاهها لتجميع سيارة SUV يأتى مع الهجوم العالمى لمصنعى السيارات على تلك الفئة من السيارات.

وأوضحت فولكس فاجن أن أمريكا الجنوبية والأرجنتين تلعبان دورًا حيويًّا خلال الفترة الراهنة فى نمو مبيعات العلامة التجارية.

كانت مبيعات فولكس فاجن بأمريكا الجنوبية قد نمت على مدار الشهور العشرة الماضية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر بنسبة بلغت 60%، بإجمالى 36 ألف سيارة، بدافع من البرازيل والأرجنتين.