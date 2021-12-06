«كريم مصر» تعلن نتائج تقرير التأثير الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع «أكسفورد إيكونوميكس»

كشفت كريم مصر عن تقرير التأثير الاجتماعي والاقتصادي لشركة كريم في السوق المصري والذي أعدته “أكسفورد إكونوميكس” المؤسسة البحثية العالمية ، لتسليط الضوء على أبرز إسهامات الشركة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ويسلط التقرير الضوء على أنشطة كريم في عام 2019 ويستعرض بصورة موجزة البيانات التي تخص عام 2020 وتأثير جائحة كورونا على كريم وتعافيها منها لاحقاً.

وقد أطلقت كريم عملياتها في مصر في عام 2014 وتقدم خدماتها في 17 مدينة، مما يجعلها من أكبر أربع أسواق للشركة في المنطقة. وأوضح التقرير التأثير الاقتصادي لشركة كريم في مصر من خلال خلق فرص عمل والاستثمار والتوسع في خدمات التوصيل ونقل الأشياء، كما تناول الجانب الاجتماعي من خلال تأثير أداء كريم على حياة الكباتن وأثر النقل الذكي على تسهيل حياة الأفراد وتمكين المرأة في مصر.

وتضمن تقرير أوكسفورد العديد من الإنجازات التي حققتها كريم خلال سنوات عملها في الأسواق المصرية، حيث استطاعت الشركة توفير أكثر من 60,000 فرصة عمل حتى عام 2019، بزيادة أكثر من 5 أضعاف عن عام 2016. وكان النمو في حجم الأعمال الأبرز، حيث استطاعت الشركة النمو بحجم الرحلات من نصف مليون رحلة عام 2015 لأكثر من 60 مليون رحلة في عام 2019 فقط (مجموع 172 مليون رحلة على مدار السنوات حتى عام 2019).

وتعليقاً على إصدار التقرير، قال هيثم عصام – المدير العام لشركة كريم في مصر: “نحن فخورون بنتائج التقرير الإيجابية لأننا استطعنا تحقيق أهدافنا الأساسية وهي تسهيل حياة العملاء وتحسين عملية التنقل في المجتمع المصري بالإضافة إلى توفير فرص عمل مرنة ودخل إضافي للكباتن. كما نجحنا في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم نمو قطاع النقل ككل من خلال تمكين ملايين الأشخاص، والذي كان له تأثيراً إيجابياً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية كما أوضح التقرير”.

على صعيد الكباتن – أفاد التقرير أن حوالي 86% من الكباتن العاملين على منصة كريم في مصر حاصلون على شهادة جامعية أو تعليم متوسط، و أن 47% يعملون مع كريم إلى جانب وظيفتهم بدوام كامل. وأوضح 57% من الكباتن أن كسب مصدر دخل إضافي والمرونة في ساعات العمل من أهم الأسباب الرئيسية التي دفعتهم للعمل في مجال النقل الذكي وبالأخص مع شركة كريم حيث أتاح لهم قضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم. كما أفاد حوالي نصف الكباتن ان انضمامهم إلى كريم قد ساهم في الارتقاء بجودة حياتهم حيث أكد 37% منهم أن الدخل الإضافي من العمل مع كريم يساهم في تعليم أطفالهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأسرهم. والجدير بالذكر أن أرباح الكباتن تجاوزت الـ 42 مليون دولار في عام 2019.

أما بالنسبة للعملاء – سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي لوسائل النقل الذكي على حياة عملاء كريم وخاصة السيدات، حيث أكمل عملاء كريم في مصر 170 مليون رحلة بين عامي 2015 و2019. وأشارت بيانات التقرير أن حوالي 52% من العملاء أصبحوا قادرون على الخروج بشكل أكثر بسبب قدرتهم على استخدام كريم وبشكل أخص السيدات التي أفاد 76% منهن أنهن يشعرن بالأمان أثناء استخدامهن كريم والذي يعتمدن عليه لزيارة الأهل والأصدقاء وأيضاً لزيارة أماكن جديدة لم يتمكن من زيارتها لولا توافر خدمة كريم.

الاستثمار في التدريب والتنمية البشرية – وذكر التقرير التأثير الإيجابي لكريم على موظفي الشركة حيث وفرت كريم أكثر من 682 ساعة تدريب للموظفين في مصر في عام 2019، وركزت الدورات التدريبية على التنمية الشخصية وإدارة الوقت والتخطيط الوظيفي والمهارات الإدارية. وعملت كريم على تمكين المرأة في سوق العمل حيث وصلت نسبة المرأة العاملة في كريم إلى 40% في عام 2019 ومنهم من يشغلن مناصب قيادية وذلك بسبب المرونة في مواعيد العمل وإمكانية العمل عن بعد الذي ساعد في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية.

تأثير الجائحة على أعمال الشركة – وبالرغم من التحديات التي واجهتها الشركة خلال جائحة كورونا العام الماضي، استطاعت كريم استعادة 71% من الرحلات لتكون واحدة من أسرع أسواق كريم تعافياً في المنطقة. وأوضح التقرير مدى تأثير جائحة كورونا على الأعمال بسبب فرض حظر التجول الذي أدى إلى انخفاض حجم الرحلات بنسبة تعدت الـ 75%. كما أشارت البيانات أن قطاع توصيل الطلبات في مصر ازدهر في فترة الجائحة حيث تضاعفت حجم عمليات كريم في خدمات نقل الأشياء خلال عام 2020.

خدمات التوصيل – تقدم كريم خدمات توصيل أخري في مصر بجانب خدمة نقل الركاب والتي تشمل خدمة توصيل الأغراض التي تمكن العملاء من إرسال الطرود واستلامها، بالإضافة إلى خدمة كريم B2B التي تم من خلالها تسليم 925,000 طلب خلال عام 2019 وهو ما يعادل إتمام عملية توصيل واحدة كل 34 ثانية أو ما يقارب 9 عمليات لكل ألف نسمة، كما ارتفعت عمليات التوصيل في عام 2020 إلى حوالي 2 مليون طلب.

التنمية المجتمعية – وإلى جانب الفوائد التي وفرتها كريم للعملاء والكباتن، كان للشركة العديد من الإسهامات المحلية من ضمنها على سبيل المثال مبادرتها في مدينة الإسكندرية لمساعدة المواطنين من أصحاب الهمم، وكان هدف كريم الأساسي المساعدة في أن تصبح الاسكندرية مدينة يسهل فيها استخدام الكراسي المتحركة حيث يبلغ عدد أصحاب الهمم في مدينة الاسكندرية ما يقرب من 290,000 نسمة. لذلك قامت شركة كريم بالتعاون مع السلطات المحلية ببناء منحدرات على الأرصفة والمسارات الخاصة على الشاطئ. بالإضافة إلى ذلك أطلقت كريم برنامج المكافآت الذي يمكن العملاء من القيام بدورهم في المشاركة المجتمعية حيث قام عملاء كريم خلال الفترة الماضية بالتبرع بـما يقرب من 2 مليون جنيه مصري إلى المنظمات الغير حكومية والغير ربحية في مصر.

وأضاف عصام معلقاً على التقرير: “ان اصدار أكسفورد اكونوميكس لهذا التقرير يعزز من توسعات كريم في الخدمات التي تقدمها، ويعطيها رؤية مستقبلية لاتجاهات السوق واحتياجات عملائها والكباتن. وتسعى كريم خلال الفترات القادمة إلى الاستمرار في نمو أعمالها في الأسواق المصرية والاستمرار في تحقيق تأثيراً إيجابياً إجتماعياً واقتصادياً في مصر”.

آداء الشركة في عام 2021 – نجحت كريم في تحقيق نمواً كبيراً في قطاع التوصيل عبر خدمة “جو أوفر” ليستحوذ على 60% من إجمالي الرحلات التي تتم عبر تطبيق كريم مقابل 10% العام الماضي، وذلك لأن القطاع الأوسع من العملاء يستخدم هذه الشريحة السعرية. ونتوقع أن تنمو حصة “جو أوفر” من إجمالي الرحلات التي تتم من خلال كريم مصر لتصل إلى 80% تقريبا وذلك من خلال زيادة عدد السيارات العاملة في هذه الشريحة السعرية لضمان توفير الخدمة لعملائنا بشكل مناسب.

خطط كريم عام 2022 – ترتكز استراتيجيتنا في عام 2022 على تقديم خطط أسعار متنوعة وتنافسية لعملائنا وزيادة أرباح الكباتن العاملين على منصتنا مع الاستمرار في توفير أفضل خدمة وأعلى معايير السلامة للكابتن والعميل. كما نطمح لزيادة حجم استثماراتنا في السوق المصرية في الفترة القادمة والتي تخطت الـ 3.6 ملايين دولار عام 2021.

يذكر أن تقرير التأثير الاجتماعي والاقتصادي لشركة Careem تم إعداده من قبل “أكسفورد إكونوميكس” بالاعتماد على قاعدة بيانات كريم واستطلاعات ومقابلات مع الكباتن والعملاء.