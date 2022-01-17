كريم مصر تعلن زيادة أسطولها للتنقل بالأقصر وأسوان بنسبة 40%-35%

أعلنت شركة كريم مصر ، منصة الإنترنت لخدمات التكنولوجيا وخدمات النقل التشاركي، زيادة أسطولها من وسائل نقل الأفراد في مدينتي الأقصر وأسوان بنسبة 40% و35% على التوالي.

جاء ذلك القرار استمراراً لخطة كريم في نمو خدماتها لتلبية احتياجات عملائها وضمن توجهات الشركة لدعم السياحة المصرية داخل أكثر منطقتين للجذب السياحي في مصر لتعزيز تجربة السياح المحليين والدوليين.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها شركة كريم بالتزامن مع ما شهدته مصر والعالم ومدينة الأقصر على وجه التحديد بافتتاح طريق الكباش كأحد أهم وأشهر معالم المدينة.

وأشادت التقارير المحلية والدولية بتوجه الأنظار خلال الفترة المقبلة نحو مدينتي الأقصر وأسوان خاصة بعد افتتاح طريق الكباش، حيث سجلت جميع فنادق ومنتجعات المحافظتين اشغالات كاملة لأول مرة منذ عدة شهور.

وقررت شركة كريم نمو أسطولها في المدينتين كجزء من دعمها لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التنمية السياحية طبقا لرؤية مصر 2030 والتي تقدم كريم من خلالها العديد من الخدمات التي تضمن تنقل آمن وسهل في عدة محافظات من الجمهورية.

وصرح هيثم عصام المدير العام لشركة كريم مصر أن الشركة تؤمن أن لها دورا مهماً في دعم السياحة المصرية خاصة بعد ما شهدته الدولة من نمو وتطوير خلال الفترة الماضية وتطوير المناطق الأثرية وافتتاح طريق الكباش.

وتابع أن القرار يأتي نتيجة زيادة عدد السيارات والكباتن المسجلين معنا في الأقصر وأسوان انعكاسا للطلب المتزايد على خدمات التنقل داخل المدينتين باعتبارهما ضمن أهم الوجهات السياحية العالمية وأماكن جذب للسياحة الداخلية أيضا، وتغطي خدمات كريم كافة المناطق السياحية لضمان تمتع عملائنا المصريين والأجانب بتجربة تنقل مميزة.

وتوفر كريم خدمات متعددة تضمن للعميل قضاء إجازة مريحة حيث يستطيع الحصول على سيارة في عدة دقائق، ودفع ثمن الرحلة نقداً أو عن طريق بطاقة الائتمان، ولضمان تمتع العملاء برحلة آمنة، توفر كريم عدة ميزات خاصة بالأمن والسلامة مثل فريق خدمة العملاء الذي يمكن التواصل معه عبر الهاتف وعبر الدردشة الحية أثناء الرحلة وخلال ساعة بعد الانتهاء من الرحلة أو عن طريق البريد الإلكتروني في أي وقت خلال اليوم، بالإضافة إلى خدمة الـ SOS لحالات الطوارىء وخاصية تتبع الرحلات المتاحة على المنصة.

ويمكن للكابتن المسجلين على منصة شركة كريم مصر الدخول إلى مطاري الأقصر وأسوان لاستقبال العملاء المحليين والأجانب فور وصولهم. ويستطيع العملاء حجز خدمة كريم قبل الوصول لمدة تصل إلى 25 يومًا من خلال خدمة “احجز مقدماً” والتي تمكنهم من جدولة جميع الرحلات خلال زيارتهم.