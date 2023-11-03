«كريم مصر» ترفع أسعار رحلاتها 10% بعد زيادة البنزين

قررت شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول زيادة أسعار رحلاتها بنسبة تصل إلى 10%، على خلفية قرار الحكومة صباح اليوم الجمعة تحريك أسعار المواد البترولية.

وقالت الشركة في رسالة أرسلتها إلى كباتنها حصلت «المال» على نسخة منها أن الكابتن يأتي دايمًا علي رأس أولوياتها لذلك قررت زيادة أسعار الرحلات لضمان افضل ربح له

وأوضحت أن الحد الأدنى لرحلات فئة جو بعد الزيادة الجديدة سيصل إلى 27.5 جنيه، مقابل 25.30 جنيه لفئة جو أوفر .

وحدد وزير البترول سعر اللتر من البنزين 80 بنحو 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه، بينما يصل سعر لتر بنزين 92 الي 11.50 جنيه، بدلا من 10.25 حنيه، وقفز سعر لتر بنزين 95 من 11.5 إلي 12.5 جنيه.

وتعد كريم مصر بذلك أول شركة نقل ذكي في مصر تعلن عن تغيير تعريفة رحلاتها بعد زيادة أسعار المشتقات البترولية، ومن المقرر أن تكشف باقي الكيانات الأخرى تباعا عن خططها الجديدة خلال الأيام المقبلة.