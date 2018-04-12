كريم مصر ترفع أسعار خدمتى جو.. وهوامش أرباح السائقين

■ كتب- محمد فتحى وسمية كمال: رفعت شركة كريم مصر، لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، أسعار تعريفة خدمتى «جو» و«جو بلس» للمرة الثانية، منذ يوليو 2017، بالتوازى مع زيادة هامش ربح سائقيها داخل القاهرة الكبرى. وعلمت «المال»، أن الشركة…



■ كتب- محمد فتحى وسمية كمال:



رفعت شركة كريم مصر، لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، أسعار تعريفة خدمتى «جو» و«جو بلس» للمرة الثانية، منذ يوليو 2017، بالتوازى مع زيادة هامش ربح سائقيها داخل القاهرة الكبرى.

وعلمت «المال»، أن الشركة أخطرت السائقين بزيادة هامش ربحهم بخدمة «جو»، من 1.8 جنيه للكيلو متر، إلى 1.9 جنيه، ومن 15.75 جنيه، لساعة الانتظار، إلى 28 جنيه، وقيمة فتح العداد من 4.5 جنيه إلى 5.25 جنيه.

كما قررت الشركة رفع هامش ربح السائق بخدمة «جو بلس»، من بداية الرحلة إلى 6.25 جنيه، و2.20 جنيه، لكل كيلو متر، و40 جنيها لساعة الانتظار.

وفيما يتعلق بتعريفة الركاب، وفقا للتطبيق الرسمى، فقد رفعت الشركة تعريفة فتح العداد بخدمة «جو» إلى 7 جنيهات، بدلا من 6 ونصف، ووصل سعر الكيلو متر من2.21 إلى 2.47 جنيه، وحددت 35 جنيها لسعر ساعة الانتظار، فيما يبلغ أقل سعر للرحلة 10 جنيهات.

وبلغت قيمة فتح العداد بخدمة «جو بلس» 8 جنيهات، ويسعر الكيلو متر 2.76 جنيه، مع تحديد سعر ساعة الانتظار بقيمة 51 جنيها، فيما يبلغ أقل سعر للرحلة 17 جنيها.

كانت شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، قد رفعت أسعار تعريفة (أوبر إكس وأوبر سيليكت) فى فبراير الماضى، وقفزت رسوم فتح العداد فى الأولى من 6 إلى 7 جنيهات، وسعر الكيلو متر من 185 – 200 قرش، ودقيقة الانتظار من 15 – 30 قرشا، وأصبح الحد الأدنى للأجرة 10 جنيهات.



