«كريم مصر» تتوقع رفع سعر الخدمة وتطرح عروضا ترويجية للعملاء

قال هيثم عصام ، مدير شركة كريم في مصر، إن تعافي سوق خدمات النقل الذكي في مصر أمر مستبعد خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة نسبة التضخم التي تشهده معظم دول العالم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة رفع أسعار الخدمة فى ظل تحمل الكباتن مزيد من التكاليف التشغيلية أثناء رحلاتهم إلا أن الشركة ستضمن حصول عملائها على أفضل سعر تنافسي مع الاستمرار في طرح عروض ترويجية لهم.

وأوضح عصام فى تصريحات لـ “المال” أن شركة كريم تسعى لامتصاص أكبر جزء من التضخم عبر عدة إجراءات منها تخفيض العمولة المستحقة للشركة من رحلات “جو أوفر” إلى 15 %، كما تمنح كباتنها مزيد من الحوافز لضمان قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة المتزايدة والارتفاعات الملحوظة فى أسعار السيارات والوقود.

يشار إلى أن كريم تعمل فى مصر منذ 7 سنوات، وموجودة بـ17 مدينة، وهى القاهرة، والإسكندرية ومرسى مطروح والمنصورة وطنطا وبنها ودمياط والزقازيق والاسماعيلية وبورسعيد وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان والغردقة وقنا وسوهاج، وتخطط للتوسع فى أسطول خدمة “جو أوفر” لتغطية قطاع أكبر من العملاء بأسعار تنافسية.