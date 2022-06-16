«كريم مصر» تتعاقد مع «أمنلي» لتوفير خدمات التأمين الصحي وعلى السيارات

تعاقدت شركة كريم مصر، لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول ، مع شركة أمنلي دوت كوم للوساطة التأمينية، لتوفير خدمة التأمين الصحي والتأمين على السيارات للكباتن العاملين على منصتها، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما بدأته الشركة من مبادرات لتحسين تجربة عمل الكباتن لدى كريم هذا العام والذي أطلقت عليه الشركة “عام كباتن كريم”.

وتتضمن الخدمات التأمينية التي تعاقدت عليها “كريم” والمقدمة من شركة “أمنلي دوت كوم” التأمين الصحي بأسعار خاصة وبالتقسيط وكارت الخصومات الطبي، بالإضافة إلى التأمين على السيارات والذي يشمل إمكانية إصلاح السيارة ودفع التعويضات وتقديم وثيقة الحوادث.

وقال هيثم عصام، مدير عام شركة كريم في مصر: “نستمر في تقديم الحلول والخدمات للكباتن العاملين على منصتنا بالتعاون مع شركائنا الداعمين لشركة كريم والكباتن. ونحن سعداء بتعاوننا مع شركة أمنلي دوت كوم للوساطة التأمينية وتوفير خدمات التأمين الصحي للكباتن ولأسرهم، وكذلك التأمين على السيارات، لتصبح كريم أول شركة في مصر توفر هذه الخدمة للكباتن”.

وأضاف عصام: “نسعى دائما لتوفير كل السبل المتاحة لدعم الكباتن شركاء النجاح، بالاستجابة لمقترحاتهم وتشجيعهم على تحسين جودة الخدمة التي يقدمونها لعملاء الشركة، ونؤكد أننا مستمرون في دعم الكباتن من خلال المزايا والمكافآت التي نقدمها لهم”.

وتشمل الشراكة تقديم خدمات التأمين الصحي وتأمين السيارات للكباتن المصنفين ضمن فئتي “الجولد” و”البلاتينيوم”.

وقال شادي التحفة، المدير التنفيذي لشركة أمنلي دوت كوم: “شراكتنا مع كريم مصر هي استمرار لمسيرتنا في نشر الوعي التأميني لجميع الأفراد في مصر، ومساعدتهم على الحياة في راحة بال وأمان. نحن فخورون بإطلاق أولى خطوات الشراكة مع كريم لتيسير الوصول لخدمات التأمين الطبي وتأمين السيارات، والاشتراك فيها بسهولة من خلال 3 خطوات فقط، بالإضافة إلى إتاحة سبل الدفع الالكتروني والتقسيط لوثائق التأمين. وهدفنا في “أمنلي” التسهيل على الملايين في الحصول على التأمين لحمايتهم من الأخطار المحتملة والتخفيف من أعبائهم المالية”.

وأضاف شادي: “نود أن نشكر “كريم” على تعاونهم مع “أمنلي” لإتاحة خدمات التأمين للمزيد من الكباتن، وذلك يخدم أهداف هيئة الرقابة المالية في وصول التأمين لقطاعات جديدة من العملاء، والذي يظهر بوضوح من خلال دعمهم المتواصل لنا لتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة في قطاع التأمين”.

وكانت شركة كريم مصر قد أعلنت بداية العام عن مجموعة من المبادرات والمميزات التي تهدف إلى دعم الكباتن، والتي تضمنت تخفيض العمولة المستحقة للشركة من رحلات “جو أوفر” في محافظتي القاهرة والإسكندرية لتصبح 15% بدلا من 19% بهدف زيادة الحد النقدي للكباتن ومساعدتهم على نمو أرباحهم، بالإضافة إلى زيادة الحد النقدي الخاص لهم مع إمكانية السداد عبر العديد من أساليب الدفع بما في ذلك “فوري” و”ميزة” والمحافظ الذكية، وعن طريق التحويلات البنكية. كما قررت الشركة خفض فترة انتظار الكباتن للعملاء لتصبح خمسة دقائق لكل الرحلات، ووفرت إمكانية تغيير المحافظة التي يعمل بها الكباتن بسهولة وبدون الحاجة للتسجيل من جديد في المحافظة الأخرى، وذلك لتسهيل فرص عمل الكباتن في الـ 17 مدينة التي تعمل بها كريم.