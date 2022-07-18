كريم فهمي ينشر صورة من كواليس فيلمه «أنا لحبيبي» بعد تغييره اسمه

يعود النجم كريم فهمي لشاشة السينما المصرية بعد فترة طويلة من الغياب بفيلمه الجديد ” انا لحبيبي” ، والذي سيعرض في الفترة القادمة .

وقام كريم فهمي منذ ساعات قليلة بتشويق الجمهور لفيلمه الجديد بنشر صورة له من كواليسه عبر حسابه انستجرام معلقا” من كواليس فيلم أنا لحبيبي ” .

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، ويشارك في بطولة الفيلم محمد الشرنوبي، سوسن بدر، وبيومي فؤاد، وأحمد حاتم.

يذكر أن كريم فهمي قام بتغيير اسم الفيلم من جارة القمر للاسم الجديد مؤخرا قبل طرحه بدور العرض السينمائي.