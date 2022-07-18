كريم فهمي يعود للسينما بعد غياب بفيلم «أنا لحبيبي»

قرر النجم كريم فهمي العودة للسينما المصرية الأيام القادمة بفيلم سينمائي جديد ” أنا لحبيبي” منذ تقديمه آخر أفلامه ” ديدو” الذي طرحه منذ عام تقريبا وحقق به نجاحا جيدا .

ويتعاون كريم فهمي في فيلمه السينمائي الجديد أنا لحبيبي مع المخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، ويشارك في بطولة الفيلم، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، وبيومي فؤاد، وأحمد حاتم، ومن المقرر عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة.

فايزة هنداوي : الرهان عليه في المرحلة القادمة في السينما

ترى الناقدة فايزة هنداوي أن كريم فهمي مازال في مرحلة النجم المتوسط مقارنة بشقيقه أحمد فهمي فهو من نجوم السينما الحقيقين المختلفين ، سواء قدم أفلام أجنبية يقوم بتمصيرها بشكل مميز أو موضوعات مصرية تكون جيدة .

أما كريم فهمي فهو مازال في مرحلة محاولة اثبات نفسه في السينما ، لكنه حتى الآن لم يحقق باسمه علامة وبصمة حقيقية فيها .

أشرف صقر : لو قدم الأدوار الرومانسية سيحقق انتشارا فنيا

قال المنتج الفني أشرف صقر أن كريم فهمي نجم مميز لكن يحتاج لاختيار أدوار مناسبة له بدرجة أكبر .

وأشار الى أنه لو قدم الأدوار الرومانسية سيحقق انتشارا فنيا أكبر ، وسيصبح مثل النجوم الكبار كريم عبد العزيز وأحمد عز وغيرهم في السينما تحديدا .