كريم فهمي يشعل مواقع التواصل بعد إصابته بجلطتين في الرئة .. نقاد يتحدثون

بعد دخوله إلى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية مفاجئة

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وقلق الوسط الفني ومحبي الفنان كريم فهمي، بعد دخوله إلى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية مفاجئة، حينما قامت مصممة الأزياء ندى أكرم بنشر صورة له من داخل أحد المستشفيات وتبين أنه أصيب بجلطتين في الرئة، مطالبة الجميع بالدعاء له حتى يتجاوز أزمته الصحية دون الكشف عما يعاني منه.

ويتمتع كريم فهمي بحب كبير لدى الجمهور وزملاؤه بالوسط الفني ، وظهر ذلك بصورة واضحة في تعليقات الكثيرين منهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل متمنين له الشفاء العاجل منهم نجلاء بدر وخالد سليم وأحمد زاهر وغيرهم .

حنان شومان : كريم إنسان راق في تعاملاته مع الجميع وعلاقاته بالوسط الفني لا تشوبها شائبة

تقول الناقدة حنان شومان ان كريم فهمي على النقيض مع شقيقه الفنان أحمد فهمي فالاخير كثير المشكلات في الوسط الفني ، اما كريم فشخص مسالم ومحبوب من الجميع ، لافتة حتى صورته الذهنية مع عائلته التي يظهر بها للجمهور راقية دائما .

بالإضافة أن الجمهور حينما يرى كريم في اي مول او مكان يتعامل مه باحترام وتواضع شديد ، فهو على المستوى الشخصي لايوجد اي خلاف عليه من اي شخص في الوسط او خارجه .

وأشارت شومان إلى أن كريم فهمي اضافة لكونه ممثل ونجم فهو مؤلف ايضا ، وكتب العديد من الافلام السينمائية له ولزملاؤه بالوسط الفني وحققت هذه الافلام نجاحا كبيرا ، لذلك علاقاته بالوسط الفني لاتشوبها اي شائبة .

ونوهت أنه كريم حقيقة إنسان محترم وراقي في تعاملاته مع الجميع ، لذلك من الطبيعي ان تحدث حالة التعاطف الشديدة معه حينما يعلن انه اصيب بوعكة صحية الساعات الماضية مثل اصابته بجلطات في الرئة وذلك كان صدمة للكثيرين .

قدري الحجار: في حالات المرض يقف الجميع مع أي إنسان سواء محبوبا أم لا وكريم ليس له أي أزمات

قال الناقد قدري الحجار إن كريم فهمي من الفنانين الذين لم نسمع عنه اي ازمات او خلافات بينه وبين زملاؤه في الوسط الفني ، وذلك سببا في تعاطف الكثيرين معه الساعات الاخيرة بمجرد الاعلان عن اصابته بجلطات في الرئتين .

ولفت إلى أنه بعيدا عن الازمات فاي شخص في مجاله يجب ان يتضامن الجميع معه خاصة في المرض ، لانه يمكن ان يتعرض له اي شخص فينا سواء كان لانسان محبوب او لا ، فما بالنا حينما يكون الشخص او الفنان محبوب حقيقة وليس له اي خلافات او عداء مع اي زميل .

وأكد أن كريم فهمي حقق خطوات جيدة على المستوى الفني في السينما السنين الاخيرة بافلام كثيرة منها ، على بابا وديدو مؤخرا ومازال أمامه العمر ليحقق نجاحات أكبر .

وأشار الحجار أيضا إلى أنه عندما أعلن الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق، الجميع التف حوله وتضامن معه، وكذلك حينما أصيب اللاعب مؤمن زكريا تضامن أيضا الجمهور والفنانين معه، أي أنه في حالات المرض يجب أن يقف الجميع بجانب هذا الشخص .