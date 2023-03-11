كريم فهمي يحافظ على تصدر إيرادات دور العرض بـ«أنا لحبيبي»

واصل فيلم “أنا لحبيبي” للفنان كريم فهمي وياسمين رئيس تصدره خلال الساعات الأخيرة، لإيرادات دور العرض السينمائي في مصر بقيمة 195 ألف جنيه.

وجاء فيلم “أخي فوق الشجرة” بطولة رامز جلال في المرتبة الثانية بإيرادات 181 ألف جنيه ثم فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” للنجم محمد هنيدي بإيرادات 158 ألف جنيه وجاء في المرتبة الأخيرة والرابعة فيلم “شلبي” بطولة كريم محمود عبد العزيز بإيرادات 103 آلاف جنيه.

وتعاون كريم فهمي وياسمين رئيس في فيلم “أنا لحبيبي” مع المخرج هادي الباجوري والمنتج أحمد السبكي، وطرح الفيلم بدور العرض بمصر ولاقى إقبالا جماهيريا جيدًا.