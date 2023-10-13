كريم فهمي يتعرض لحادث واختفاء زوجته وابنته في الحلقتين الأولى والثانية بـ«قرض شخصي»

بدأت إحدى المنصات الرقمية عرض الحلقات الأولى من حكاية جديدة بعنوان” قرض شخصي” بطولة النجم كريم فهمي ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل” الجديد، وشهدت الحلقتان الأولى والثانية العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث أظهرت الحلقة الأولى وجود خلاف بين جمال_ كريم فهمي _ وزوجته “أية – ندى موسى_ في بعض وجهات النظر خاصة وأنها غير راضية عن حياتها وأسلوب إدارة زوجها جمال لها.

ثم تطور الأمر بمشهد أصوات طرق شديد على الباب وشخص يحاول دخول الشقة التي يقطن فيها “جمال – كريم فهمي” الذي يجلس داخل الشقة يستمع لطرق الباب وهو يشعل سيجارة، واستعرضت الحلقة حياة “جمال” الذي يعمل مدير ملاعب الصالات بنادي الغزل والنسيج، ومديره غير راض عن عمله بسبب تأخره عن مواعيد العمل، ويذهب جمال إلى بنزينة لتنتهي الحلقة الأولى بضياع ابنتهما نيلي وقيام إحدى السيدات بأخذها خارج البنزينة.

وخلال أحداث الحلقة تذهب الأسرة إلى السويس لزيارة أسرة جمال ليتعرضوا لموقف سئ بعدما اصطدمت بهم سيارة عن قصد وقرر جمال أن يتخطى الموقف من أجل أسرته.

وتبدأ أحداث الحلقة الثانية برحلة جمال وأية في البحث عن ابنتهما نيلي التي اختفت منهما في، البنزينة، وتمكن الثنائي من العثور على نيلي ليركبون السيارة في طريقهم لوالدة جمال في السويس.

وشهدت الحلقة استمرار أية في تأنيب جمال ليتشاجر معها داخل السيارة ويستجيب لطلبها بأخذها إلى العين السخنة، ولكن تنقلب بهم السيارة في وسط الطريق، ويتواجد جمال في المستشفى بعد إصابته بجروح في رأسه ويفيق من الحادث.

ويخرج من الغرفة ويذهب إلى الاستقبال ليسأل عن ابنته وزوجته، ليجيبه مدير المستشفى أنه وصل المستشفى وحده، ويصل الضابط “أدهم – محمود عبد المغني” إلى المستشفى ليبحث عن زوجة وابنة جمال، لتتطور الأحداث ويتهم مدير المستشفى جمال بأنه اعتدى على طاقم العاملين بينما جمال هو الاخر اتهم طاقم العاملين في المستشفى بخطف ابنته وزوجته، وبعد الرجوع لكاميرات المراقية يجد الضابط أنه جمال فقط هو من دخل المستشفى وبدون زوجته وابنته.

مسلسل “حدث بالفعل” تدور أحداثه حول قصص الأمراض النفسية، من خلال قصص في حلقات منفصلة، وقد تم عرض أول قصة “تحت الحزام”، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وسلمى أبو ضيف والفنان خالد أنور.

تدور أحداث مسلسل حدث بالفعل حكاية “قرض شخصي” حول تعرض كريم فهمي لحادث سير يقلب حياته رأسا على عقب ويؤدي هذا الحادث إلى تغير الحياة الهادئة مع أسرته الصغيرة فيسعى إلى محاولة إيجاد أفراد أسرته بعد خطفهم.