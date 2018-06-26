كريم فهمي: لاينبغي للدراما تقديم مشاهد التدخين والمخدرات دون مبرر فني

أحمد حمدي: قال النجم كريم فهمي إنه لا يقصد أبدا تقديم مشاهد في مسلسلاته تحوي التدخين أو المخدرات لكن أحيانا تكون هناك ضرورة درامية تتطلبها أحداث العمل وتوجب تقديم تلك المشاهد.جاء ذلك بكلمة كريم فهمي بمؤتمر نتائج المرصد الاعلامي لمشاهد التدخين والمخدرات بالدراما، والذي أقيم الثلاث

أحمد حمدي:

قال النجم كريم فهمي إنه لا يقصد أبدا تقديم مشاهد في مسلسلاته تحوي التدخين أو المخدرات لكن أحيانا تكون هناك ضرورة درامية تتطلبها أحداث العمل وتوجب تقديم تلك المشاهد.

جاء ذلك بكلمة كريم فهمي بمؤتمر نتائج المرصد الاعلامي لمشاهد التدخين والمخدرات بالدراما، والذي أقيم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، للاعلان عن نتيجة الأعمال الدرامية التي قلت فيها نسبة مشاهد التدخين والمخدرات، بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام و د. مدحت العدل والمخرج رامي إمام، وسامح الصريطي.

وأضاف فهمي أن تواجد هذه المشاهد دون داع أو معنى يعطي رسائل سلبية للمشاهدين، لافتا إلى أن مسلسل “أمر واقع” الذي قدمه في رمضان 2018 لم يتواجد فيه مشاهد للتدخين أو المخدرات إلا بنسبة ضئيلة.