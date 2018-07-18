كريم غبور: «MCV» تفوز بمناقصة توريد 50 أتوبيس هجين لسنغافورة

20 إلى %30 ارتفاعًا لصادراتنا بعد التعويم.. وتوريد 200 حافلة للخليج شريف عيسىنجحت مجموعة صناعة وسائل النقل «MCV»، أكبر مصنع للأتوبيسات فى مصر فى اقتناص مناقصة عالمية لتوريد 50 أتوبيسا هجينا «هايبرد» لصالح النقل العام بدولة سنغافورة، بمعايير مواصفات انبعاثات «يو

20 إلى %30 ارتفاعًا لصادراتنا بعد التعويم.. وتوريد 200 حافلة للخليج



شريف عيسى

نجحت مجموعة صناعة وسائل النقل «MCV»، أكبر مصنع للأتوبيسات فى مصر فى اقتناص مناقصة عالمية لتوريد 50 أتوبيسا هجينا «هايبرد» لصالح النقل العام بدولة سنغافورة، بمعايير مواصفات انبعاثات «يورو6»، على أن يتم بدء عمليات التوريد خلال الربع الأخير من هذا العام.

وقال رجل الأعمال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن قرار تحرير أسعار الصرف بنهاية 2016 كان له العديد من الآثار الإيجابية على صادرات MCV من الأتوبيسات، والتى قفزت خلال الفترة الماضية بنسبة تراوحت ما بين «20 و 30»%.

وأكد غبور أن قرار التعويم دفع المجموعة لبحث سبل زيادة صادراتها من الأتوبيسات بعد الانخفاض الكبير فى قيمة العملة المحلية عبر دخول أسواق جديدة فى أوروبا مثل فرنسا، والدول الإسكندنافية، وهىالدنمارك والسويد والنرويح، إلى جانب هونج كونج ونيوزيلاندا.

وأضاف أنه رغم الصعوبات التى واجهت الشركة فى التصدير للدول الأوروبية، خاصة مع المواصفات التى تتطلبها، ومستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة، فإنها تمكنت خلال العام الجارى من اقتناص صفقة توريد 80 أتوبيسًا لفرنسا، علاوة على 150 أخرى لإنجلترا بنظام الطابقين.

وأشار إلى أن النصف الثانى من العام الجارى سيشهد توريد ما يقرب من 200 أتوبيس لصالح دول الخليج، منها ما يقرب من 50 وحدة لصالح الإمارات.

وتابع: إنه مع زيادة معدلات تصدير منتجات MCV من الأتوبيسات لصالح دول الشرق الأقصى افتتحت المجموعة مقرًا لها فى سنغافورة يتولى مهام عمليات البيع، وتقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار.

وبيّن غبور أن المجموعة تتعاون مع شركة جنرال موتورز مصر بهدف بحث سبل التصدير للدول الأفريقية، خاصة بعد نجاح تجربة تصدير 200 أتوبيس تنتمى لفئة مينى باص لغانا، كاشفًا عن تمكن «جنرال» موتورز من الحصول على موافقة شركة أيسوزو العالمية للتصدير للأسواق الأفريقية، ما يمهد الطريق أمام فرص تصديرية أكبر بالقارة السمراء.

وقال إن أفريقيا باتت من الأسواق التصديرية الواعدة للاقتصاد المصرى بصفة عامة، ولمجموعة صناعة وسائل النقل بصفة خاصة، وتستحوذ على ما يزيد عن %30 من إجمالى صادرات المجموعة من الأتوبيسات.

وعن الدول الأوروبية، أوضح غبور أنها تستحوذ هى الأخرى على %30 من صادراتها، فيما تحصل دول الشرق الأقصى والبلدان الخليجية على %40.