كريم عوض يقتنص مقعدا بين أقوى الرؤساء التنفيذيين في 2021

أدرجت فوربس العالمية، كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في 2021.

وضمت قائمة فوربس أيضا من مصر، هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وقالت فوربس: شهد قطاع الأعمال في المنطقة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، على مستوى الشركات والهيئات الحكومية، كذلك الشركات العائلية والجهات التنظيمية.

وأضافت أن هذه المؤسسات شهدت عمليات إعادة هيكلة، وما يعرف بالتخصيص، لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة.

ودللت على ذلك بشركة أرامكو السعودية، التي كانت ومازالت على رأس أكبر الشركات في العالم، إلا أن عملياتها التشغيلية وأعمالها المالية، لم تكن معلنة للعامة حتى عملية الاكتتاب العام والأولى لعملاق صناعة النفط العالمي في عام 2019. أما اليوم بوصفها شركة عامة مدرجة في سوق المال السعودية (تداول) فتفصح عن نتائج أعمالها دوريًا كل 3 أشهر.



وأشارت إلى أن هذا التحول في مسار الشركات الحكومية، أدى إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسئوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة.