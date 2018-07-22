كريم عوض: عوائد الأسواق المبتدئة ستمثل نسبة هامة من إيرادات هيرميس خلال 7 سنوات

خالبى: ادخال كوادر جديدة لبريميرا أفريكا لتحتل مركزا ضمن أكبر 3 كيانات بالسوق إضافة أنشطة الترويج والاكتتابات وإضافة الدخل الثابتإيمان القاضى ومنى عبدالبارى صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بأن المجموعة بدخولها السوق النيجرية تكون قد اخترقت أهم

خالبى: ادخال كوادر جديدة لبريميرا أفريكا لتحتل مركزا ضمن أكبر 3 كيانات بالسوق



إضافة أنشطة الترويج والاكتتابات وإضافة الدخل الثابت

إيمان القاضى ومنى عبدالبارى



صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بأن المجموعة بدخولها السوق النيجرية تكون قد اخترقت أهم 3 دول بالأسواق المبتدئة، ما يعنى إنجاز جزء هام من خطتها المعلنة منذ سنوات، الخاصة بالتوسع الجغرافى، وتنويع باقة المنتجات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هيرميس تستهدف استحواذ عوائد أعمالها بتلك الأسواق على حصة هامة من إيرادات بنك الاستثمار، خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة.

كانت المجموعة قد أعلنت الخميس الماضى، دخولها فى اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة پريميرا أفريكا، إحدى شركات الخدمات المالية وبحوث الاستثمار بالسوق النيجيرية، والتى تقوم بتقديم باقة من الخدمات المالية لعملائها من المستثمرين المحليين والأجانب.

ومن المقرر إتمام اتفاقية الاستحواذ فى 31 يوليو الجارى، فور الحصول على موافقة الجهات الرقابية، واستيفاء بعض الشروط الخاصة.

وذكر كريم عوض، أنه من المستهدف إضافة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتابات للسوق النيجيرية خلال الفترة المقبلة، بجانب خدمات الوساطة فى الأوراق المالية والبحوث، التى تقدمها شركة بريميرا أفريكا.

وأوضح أن هيرميس تستهدف احتلال مركزاً ضمن أكبر 3 كيانات من حيث الحصص السوقية فى الأسواق التى تدخلها، كما ترمى إلى اختراق سوق أو اثنين على الأقل، خلال الفترة المقبلة.

وقال على خالبى، الرئيس التنفيذى لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، إنه لن يتم اتخاذ أى إجراءات لإعادة هيكلة بريميرا أفريكا إداريا، بل سيتم إضافة كوادر جديدة لفريقها الحالى، وسوف تعمل تحت اسم العلامة التجارية للمجموعة.

وأشار إلى أنه بهذه الصفقة تكون هيرميس قد أنجزت %80 من خطتها التوسعية بالأسواق الناشئة، لافتا إلى أنه إضافة إلى توسعات المجموعة فى باكستان، وكينيا، وبانجلاديش، ونيجيريا، يجرى حالياً دراسة وتقييم أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن الخدمات التى ستقدمها المجموعة ستتنوع بين خدمات الوساطة بالكامل، من حيث المبيعات، والتجارة، والتغطية البحثية، بالإضافة لإطلاق نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، كما يتم دراسة تقديم خدمات تداول الدخل الثابت محلياً، فى الوقت المناسب.