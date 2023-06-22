كريم عبد العزيز: 2.9 مليون جنيه إيرادات «بيت الروبي» في أول أيام عرضه

استطاع النجم كريم عبد العزيز تحقيق ايرادات كبيرة بفيلمه السينمائي الجديد ” بيت الروبي ” في أولى أيام عرضه بالسينمات بمصر أمس ، حيث حقق ايرادات وصلت ل2.9 مليون جنيه و93 ألف و355 جنيه حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة .

تدور قصة فيلم بيت الروبي، في إطار كوميدي، من خلال انفلونسر يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية، ويأتي إليه شقيقه الصغير ليطلب منه يد المساعدة في أمر ما يحتاج منه العودة بصحبته للقاهرة، وتحدث معهما عددًا من المفاجآت غير المتوقعة.

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

واحتفل أبطال الفيلم بالعرض الخاص في أحدى سينمات 6 اكتوبر ومعهم المخرج بيتر ميمي ، وحضر الاحتفال عدد من الفنانين أبرزهم محمد محمود عبد العزيز وزوجته ونيكولا معوض وغيرهم .