كريم عبد العزيز يشوق الجمهور لمسلسل « الحشاشين» بنشر صورة

حرص النجم كريم عبد العزيز على تشويق الجمهور لمسلسله الرمضاني القادم« الحشاشين» ، الذي يتعاون فيه مع المخرج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج سينرجي .

وقام كريم عبد العزيز بنشر صورة له من كواليس المسلسل الساعات الماضية عبر حسابه الرسمي « انستجرام»، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً ، وظهر كريم على ظهر حصان، ويرتدى ملابس قديمة تناسب الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

مسلسل «”الحشاشين» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وانطلق تصوير أولى مشاهد مسلسل «الحشاشين» فى دولة كازاخستان وذلك بعد سفر المخرج بيتر ميمى وفريق الإنتاج إلى هناك لمعاينة أماكن التصوير والانتهاء من كافة الأمور قبل التحاق الفنانين بهم ، حيث سيتم التصوير في كازاخستان لمدة أسبوع تقريباً أو 10 أيام كحد أقصى قبل العودة إلى القاهرة واستكمال التصوير في الديكورات المخصصة للعمل.