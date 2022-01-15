كريم عبد العزيز يشاهد «الجريمة» لأحمد عز

علمت المال أن الفنان كريم عبد العزيز اصطحب أسرته وبعض أصدقائه لسينما “أركان” بالشيخ زايد الساعات الماضية لمشاهدة الفيلم السينمائي الجديد للفنان أحمد عز ” الجريمة ” وهو من إخراج شريف عرفة.
فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ، انتاج الماسة للمنتج هشام عبد الخالق ، وحقق ايرادات كبيرة في اليومين الماضيين منذ طرحه وتصدر شباك التذاكر .
يذكر أيضا أن كريم عبد العزيز يشارك أحمد عز بطولة فيلم ” كيرة والجن” الذي يجمعهما سويا في عمل فني لأول مرة في مشوارهما الفني ، والفيلم تشارك في بطولته هند صبري تاليف أحمد مراد وأخراج مروان حامد .