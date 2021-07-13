كريم عبد العزيز يتصدر التريند بعد تخطي إيرادات فيلمه المليون جنيه أول أيام عرضه.. ونقاد يعلقون

وصلت إيرادات أول يوم له مليون ونصف جنيه

استطاع الفنان كريم عبد العزيز بفيلمه السينمائي الجديد البعض لا يذهب للمأذون مرتين، الذي طرح مؤخرًا بدور العرض السينمائية، تحقيق رقم قياسي، ووصلت إيرادات أول يوم له مليون ونصف جنيه.

وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بصور احتفاله بالعرض الخاص للفيلم، بحضور أبطاله ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وهيدي كرم ونسرين أمين، إضافة لتواجد كوكبة من الفنانين منهم شريف منير وبشرى وحمادة هلال.

محمد قناوي: نموذج للفنان الملتزم فنيًا وأخلاقيًا وله قاعدة جماهيرية كبيرة

قال الناقد الفني محمد قناوي لـ المال أن: هذا الفيلم انتاجه الفني ضخم على مستوى ميزانيته والنجوم المشاركين معه ، بالاضافة ان كريم عبد العزيز حقق في مسلسل الاختيار 2 رمضان الماضي بشخصية الضابط زكريا نجاحا واشادة كبيرة من الجمهور واصبح بطل شعبي بالنسبة له .

واضاف لم يفشل لكريم عبد العزيز فيلما سينمائيا واحدا في تاريخه منذ بدايته ، وكانت اول طلة حقيقية له في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة مع الراحل أحمد زكي ، ثم قدم ادوار ثانية في بعض الافلام وحينما قام بتقديم البطولات السينمائية حقق ايرادات مرتفعة بها ولم يفشل بفيلم واحد حتى فيلمه الجديد الذي طرح منذ ايام ، ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا حتى لو غاب عن الشاشة لفترة طويلة يظل الجمهور في انتظار جديده الفني بشغف وحب كبيرين، اضافة انه فنان لم تصدر ضده اشاعات سيئة بالوسط الفني ، ومن الشخصيات الفنية الملتزمة اخلاقيا وفنيا ونموذج للفنان الممثل الذي يشرف بلده في اي مكان ، لذلك يستحق ان يتصدر التريند بهذه الاسباب مؤخرا للفيلم الجديد وسيحقق ايرادات مرتفعة جدا الايام القادمة وربما سيكون من الافلام التي تحقق ايرادات عالية تقترب من الفيل الازرق الذي وصلت لـ100 مليون جنيه وقتها.

أشرف صقر: ينتقي جميع افلامه ويأخذ وقتًا طويلًا للتواجد بفيلم جديد

وأكد المنتج أشرف صقر أن سبب تصدر كريم عبد العزيز للإيرادات منذ أول ايام عرض فيلمه الجديد، لان كريم عبد العزيز غاب عن السينما لسنوات منذ فيلمه الأخير الفيل الازرق 2 لم يقدم أي عمل سينمائي جديد .

بالاضافة ان جميع افلامه السينمائية التي قدمها على مدى مشواره السينمائي مميزة وناجحة سواء خارج عن القانون او واحد من الناس وابو علي ومحطة مصر وفاصل ونعود وغيرها من الافلام .

ولفت الى ان كريم عبد العزيز يظل فترة طويلة لكي يقدم فليما سينمائيا جديدا، لانه يحرص على انتقاء الورق المكتوب الذي سيقدمه للناس في السينما ويحتاج ذلك منه وقتا ومجهودا كبيرا .