كريم عبد العزيز في ندوة مهرجان القاهرة: أريد تقديم قضية التحرش سينمائيا واستعد للاختيار 3 (صور)

أقام مهرجان القاهرة اليوم ندوة الفنان كريم عبد العزيز على هامش تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دروتة 43، وحضر الندوة المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى والفنانة بشرى والفنان أحمد الفيشاوى والمنتج محمد العدل و الفنان أحمد…

أقام مهرجان القاهرة اليوم ندوة الفنان كريم عبد العزيز على هامش تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دروتة 43، وحضر الندوة المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى والفنانة بشرى والفنان أحمد الفيشاوى والمنتج محمد العدل و الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ، والسيناريست تامر حبيب والمخرج مروان حامد والمخرج عمر عبد العزيز،والكثير من النقاد والصحفيين والفنانين والجمهور . الفنان كريم عبد العزيز فى ندوة تكريم الفنان كريم عبد العزيز على عامش تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورتة 43 الفنانة بشرى والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف فى ندوة تكريم الفنان كريم عبد العزيز على عامش تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورتة 43 المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى يتسقبل الفنان كريم عبد العزيز الناقد الكبير طارق الشناوى أثناء ادارته لندوة الفنان كريم عبد العزيز الناقد والكاتب الصحفى طارق الشناوى

بدأت الندوة بكلمة للمنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، وقال ان ندوة الفنان كريم عبد العزيز تعد من اهم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، مضيفا ان النجمان الذين تم تكرميهما كانا يمثلان منذ الصغر الفنانة الكبيرة نيللى والفنان كريم عبد العزيز التكريم الذى تأخر تكريمه بالفعل .

وصرح حفظى انه لم يحظ بإنتاج فيلم لكريم عبد العزيز وهو يتشرف ان يقدم له عمل في يوم من الأيام .

اما الناقد طارق الشناوى الذى ادار الندوة بشكل جيد ومنظم وملئ بالمعلومات عن الفنان كريم عبد العزيز ، فأشار إلى أن كريم عبد العزيز حظى بوجوده في عائلة فنية كبيرة و ميسورة ماديا فوالده المخرج محمد عبد العزيز فهى عائلة فنية كما ان كريم لديه قدر من الوسامة والذكاء ، لكن كل ذلك ليس هو السبب في ان يكون كريم متواجد لانه استقل بنفسه ودرس الإخراج السينما ئي وعمل على موهبته ، لانه كان يراهن على انه ان يكون ممثل وأن يعتمد على قناعاته.

وأضاف الشناوى ان كريم لديه ميزة هامة انه دائما صادق في جميع حالاته وله القدرة على التلون وهذا جزء ربانى ووجدانى أيضا .

وأوضح الشناوى ان كريم ظهر في توقيت رواج مصطلح (السينما النظيفة )ولايمكن ان نغير القانون الذى يحكمه المجتمع فهذا كان من ضمن العوائق في وقت ظهوره ، لكن كريم استطاع ان يقدم قناعاته ويصل الى الجمهور .

وأضاف الشناوى ان المخرج مروان حامد هو الذى قدم الفنان كريم عبد العزيز للمخرج شريف عرفة ولم يقم المخرج الأخير بعمل test camera له لانه كان واثق انه ممثل مميز المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورتة 43 الفنان كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز الناقد السينمائى طارق الشناوى يدير ندوة الفنان كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز الفنان تامر حبيب والمخرج مروان حامد الفنان أحمد الفيشاوى وزوجته

كريم عبد العزيز : جائزة فاتن حمامة تمثل لى قيمة وشرف كبير

وأعرب كريم عبد العزيز عن سعادته اليوم لانه يوم من أهم الأيام في حياته وشكر جميع القائمين على هذا التكريم كابمنتج محمد حفظى رئيس المهرجان والناقد طارق الشناوى وجميع المتواجدين اليوم ، موضحا ان جائزة فاتن حمامة تمثل له قيمة وشرف لانه يحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وهذا اكبر تكريم حدث له على مدار 25 عام الماضية ، كما أضاف كريم انه شعر ان 25 عام من العمل مروا بسرعة كبيرة كأنهم خمسة سنوات .

وأوضح كريم عبد العزيز انه تربى على ان يفكر ويقول رايه وتربى في بيئة فنية حرة ومثقفة ، كما أن دراسة الإخراج في معهد السينما قد افادته كثيرا ، لكنه لا ينكر نعمة وجود والده كمخرج الذى اضافت له الكثير. الفنان أحمد الفيشاوى والناقد السينمائى طارق الشناوى

كريم عبد العزيز: كنت أحلم أن اقف امام عادل امام ومحمود عبد العزيز أوحمد زكى

ومن الفنانين الذين كان يحلم ان يعمل معهم الفنان عادل امام الفنان الراحل محمود عبد العزيز و الفنان الراحل احمد زكى مؤكدا انهم كانوا امام عينيه وتربى على أفكارهم الثقافية والفنية والسياسية .

كريم عبد العزيز: المسرح مش بيحبنى

وعن عدم وجوده في المسرح قال انه قدم مسرحية واحدة فقط وهى” حكيم عيون “مع الفنان الراحل علاء ولى الدين ، موضحا ان المسرح لايحبه وفكرة الالتزام كل يوم لم تحبه

كريم عبد العزيز : جيلى مر بتغيرات كثيرة في السياسة وظهور السوشيال ميديا أدى الى صعوبة كبيرة لجيله من اجل الاستمرار

وعن الصعوبات التي تعرض لها الفنان كريم عبد العزيز في بدايته قال انه ان اى عمل له صعوبات ، لكن الفنان لكى ينجح يجب عليه احترام المواعيد والالتزام وهى ان تبنى نفسك وتدرس وتقدم اعمال جيدة ثم تحافظ على ذلك ثم تختار اعمال مميزة حتى تحافظ على ماقدمته ، لكنه اوضح ان جيله مر بتغيرات كثيرة في السياسة وظهور السوشيال ميديا أدى الى صعوبة كبيرة لجيله من اجل الاستمرار ، مؤكدا أنه جيله كانت له ظروف صعبة عن أي جيل.

كريم عبد العزيز : من حسن حظى انى تمتعت بدفء النجوم الكبار وحيد حامد وأحمد زكى

وأضح عبد العزيز انه تمتع بدفء بالنجوم الكبار وهذا من حسن حظه في بدايته في فيلم “أضحك الصورة تتطلع حلوة ” مع المخرج شريف عرفة والفنان الراحل احمد زكى ووالراحلة القديرة سناء جميل والكاتب الكبير وحيد حامد فهذا في رأيه توفيق اللهى.

الفنان أحمد الفيشاوى يتابع الندوة

وأضاف كريم ان السينما المصرية الان ليس لديها ازمة ان تصل الى العالمية لان البلات فورم استطاعت ان تصلنا جميعا بشكل أكبر الى العالم .

عبد العزيز : لا أخشى التقدم في العمر ومتصالح مع ذلك و الهدف الاساسى للفنان ان يقدم رسالة

وعن ظهورملامح تقدم العمر على الفنان كريم عبد العزيز بعد حفل الافتتاح وتردد ذلك على السوشيال ميديا من الجمهور ، قال كريم ان لن يجرى عمليات تجميل على (الا ان يتم 40 عام على سبيل الدعابة )، وان الرجل لايميزه جماله وان الرجل له معايير أخرى وان التجاعيد والعمر لايفرق معه وهو متصالح مع ذلك وان الفنان في النهاية الرسالة التى يقدمها التي ستظل وليس الشكل . كريم عبد العزيز

وأضاف كريم انه في البداية اعتمد على جماله لكنه لايرغب ان يعتمد على شكله وجماله وكان حريص على ذلك طوال مشواره الفنية . جانب من الحاضرين فى الندوة

كريم عبد العزيز : أعشق السينما أكثر عن الدراما

وعن أعماله القليلة في الدراما قال كريم عبد العزيز انه يعشق السينما مع تقديره للدراما ، لكنه درس الإخراج السينمائي ويرغب ان يعمل سينما أكثر .

عبد العزيز : الفيل الأزرق أكثر فيلم تأثرت به نفسيا ً

وعن الفيلم الذى أثر فيه نفسيا قال عبد العزيز أن فيلم “الفيل الأزرق ” هو الذى اثر عليه نفسيا بشكل كبير ، مؤكدا انه لم يتخيل ان الشخصية بالفعل تؤثر عليه لكنه تأثرا نفسيا بشخصية يحى راشد.

كريم عبد العزيز : القضية التي اريد أن اقدمها في السينما هي التحرش

وعن القضية التي يريد ان يقدمها في السينما هي قضية التحرش لانها قضية هامة بالنسبه له ، كما أنه يريد أيضا ان يقدم شخصيات شريرة لانه لم يقدمها من قبل .

كريم عبد العزيز: القديرة فاتن حمامة قالتلى “عايز تبقى مشهور أقعد في بيتكم”

وأشار عبد العزيز الى النصيحة التي قالتها له الفنانة الراحلة القديرة فاتن حمامة كانت هى (عايز تبقى مشهور أقعد في بيتكم ) ولا تظهر في المناسبات كثيرا ،وأن يقلل من ظهوره في المناسبات وغيرها ، وهو ما أكده انه بالفعل أنه اتبع نصيحتها ولايرغب في الظهور في الاعلام الا لو كان له عمل فنى جديد .

وعن تأثره بالكاتب أحمد مراد الذى كتب له الجزء الأول والثانى من فيلم ” “الفيل الأزرق” : قال كريم ان الفيلم جعله يخرج من الصندوق وفتح له أبواب كثيرة لتقديم مواضيع مختلفة ، مشيرا الى ان الجمهور وقت عرض الفيلم فى السينمات استقبل عرض فيلم رعب في العيد ، كان بالنسبة له مفاجأة كبيرة وخاصة ان مدته طويلة ، بالرغم انه كان متخوف من التجربة ، لكنها كانت مثمرة وأثرت فيه ونجحت نجاح غير متوقع .

كريم عبد العزيز: لاأمانع ان أٌدم عمل مصرى سعودى

وعن مشاركته في تقديم فيلم سعودى مصري رحب عبد العزيز بالفكرة وقال ان ليس له مانع من التجربة .

كريم عبد العزيز: أرغب فى تقديم أعمال تاريخية ودينية

المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

كما اعلن كريم عبد العزيز عن شغفه فى تقديم ادوار تاريخية ودينية ان عرضت عليه سينفذها فورا لانها لم يقدم تلك النوعية من قبل .

كريم عبد العزيز: تسليم منى زكى لى الجائزة كان فرحة من القلب

وقال عبد العزيز ان تسليم الفنانة منى زكى له الجائزة اشعر بفرحة من القلب لانها لها معزة خاصة هى وجيلها من منة شلبى واحمد حلمى وغيرهم .

كريم عبد العزيز: ماجد الكدوانى من انقى الشخصيات الانسانية والفنية

وعن علاقته الفنان الكبير ماجد الكدوانى ، أنه يعتبره اخ وصديق ووصفه انه من أنقى البشر لانه صادق وحقيقى وهو نعمة في حياته .

عبد العزيز : لا امانع ان اصور فيلم بكاميرا موبيل

ولفت عبد العزيز انه من الممكن ان يقدم أفلام مصوره بالموبايل وان هناك أفلام تصور بكاميرا ( five d ) مؤكدا أنه دائما يواكب التطور في كل شيء .

كريم عبد العزيز : استعد للاختيار 3 مع أحمد السقا وأحمد عز وأصور حاليا شخصية أحمد عبد الحى كيرة في فيلم ” كيرة والجن “

وعن أعماله الجديدة : قال كريم عبد العزيز ان يحضر لمسلسل الاختيار الجزء الثالث بمشاركة أحمد عز وأحمد السقا ، كما انه يستعد أيضا ان يقدم فيلم سينمائى فى عام 2022 مع المخرج المنتج وائل عبد الله الذى تربطهما علاقة قوية قدمه اعمال كثيرة معاً .

وعن الجزء الثانى من مسلسل ” الزيبق ” قال كريم ان المسلسل تكلفته ضخمة وهو في الطريق الى تصويره .

وصرح أنه يصور حاليا شخصية أحمد عبد الحى كيرة في فيلم ” كيرة والجن “من أخراج مروان حامد .

