كريم عبد العزيز : أريد تقديم قضية التحرش سينمائيا واستعد للاختيار 3 (صور)

قال كريم عبد العزيز في ندوة مهرجان القاهرة إن الجزء الثاني من مسلسل الزئبق تكلفته ضخمة وهو في الطريق إلى تصويره .

قال الفنان كريم عبد العزيز ، في ندوة أقامها مهرجان القاهرة الإثنين، على هامش تكريمه، إنه يريد تقديم قضية التحرش سينمائيا ويستعد للاختيار 3

حضر الندوة المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى والفنانة بشرى والفنان أحمد الفيشاوى والمنتج محمد العدل و الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ، والسيناريست تامر حبيب والمخرج مروان حامد والمخرج عمر عبد العزيز، والكثير من النقاد والصحفيين والفنانين والجمهور .

كريم عبد العزيز : جائزة فاتن حمامة تمثل لى قيمة وشرف كبير

من جانبه، أعرب كريم عبد العزيز عن سعادته بيوم من أهم الأيام في حياته، موجها الشكر لجميع القائمين على هذا التكريم من المنتج محمد حفظى رئيس المهرجان والناقد طارق الشناوى وجميع المتواجدين اليوم.

وأوضح أن جائزة فاتن حمامة تمثل له قيمة وشرف لأنه يحمل اسم فنانة كبيرة، مؤكدا أن هذا أكبر تكريم حدث له على مدار الـ 25 عاما الماضية الذين مروا بسرعة كبيرة كأنهم خمسة سنوات.

وأوضح عبد العزيز أنه تربى على أن يفكر ويقول رأيه في بيئة فنية حرة ومثقفة، لافتا إلى أن دراسة الإخراج في معهد السينما أفادته كثيرا.

وأكد أنه لا ينكر نعمة وجود والده محمد عبد العزيز، كمخرج الذى أضافت له الكثير.

كنت أحلم أن أعمل مع عادل أمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكى

وكشف أنه كان يحلم أن يعمل مع الفنان عادل أمام والفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنان الراحل أحمد زكى، مؤكدا أنهم كانوا أمام عينيه وتربى على أفكارهم الثقافية والفنية والسياسية.

المسرح مش بيحبنى

وعن عدم وجوده في المسرح قال أنه قدم مسرحية واحدة فقط وهى”حكيم عيون “مع الفنان الراحل علاء ولى الدين ، موضحا أن المسرح لا يحبه وفكرة الالتزام كل يوم لم تحبه.

جيلى مر بتغيرات كثيرة في السياسة وصعوبات كبيرة بسبب السوشيال ميديا

وعن الصعوبات التي تعرض لها في بدايته، قال عبد العزيز إن أى عمل له صعوبات ، لكن الفنان لكى ينجح يجب عليه احترام المواعيد والالتزام وهى أن تبنى نفسك وتدرس وتقدم أعمال جيدة ثم تحافظ على ذلك ثم تختار أعمال مميزة حتى تحافظ على ماقدمته.

، لكنه استدرك قائلا إن جيله مر بتغيرات كثيرة في السياسة وله ظروف صعبة عن أي جيل، مؤكدا أن ظهور السوشيال ميديا أدى إلى صعوبة كبيرة لجيله من أجل الاستمرار.

من حسن حظى أنى تمتعت بدفء النجوم الكبار وحيد حامد وأحمد زكى

وأضح عبد العزيز أنه تمتع بدفء بالنجوم الكبار وهذا من حسن حظه في بدايته في فيلم “أضحك الصورة تتطلع حلوة ” مع المخرج شريف عرفة والفنان الراحل أحمد زكى والراحلة القديرة سناء جميل والكاتب الكبير وحيد حامد، مؤكدا أن هذا توفيق من الله.

وأضاف أن السينما المصرية الآن ليس لديها أزمة أن تصل إلى العالمية.

لا أخشى التقدم في العمر ومتصالح مع ذلك و الهدف الأساسى للفنان أن يقدم رسالة

وعن ظهور ملامح تقدم العمر ، قال كريم عبد العزيز ضاحكا إنه لن يجرى عمليات تجميل إلا أن يتم 40 عاما، موضحا أن الرجل لا يميزه جماله وأن الرجل له معايير أخرى وأن التجاعيد والعمر لايفرق معه.

وأوضح أن متصالح مع ذلك خاصة وأن الفنان في النهاية له رسالة يقدمها والتي ستظل وليس الشكل .

وأضاف أنه في البداية اعتمد على جماله لكنه لا يرغب أن يعتمد على شكله وجماله وكان حريص على ذلك طوال مشواره الفنية .

أعشق السينما أكثر عن الدراما

وعن أعماله القليلة في الدراما قال كريم عبد العزيز إنه يعشق السينما مع تقديره للدراما ، لكنه درس الإخراج السينمائي ويرغب أن يعمل سينما أكثر .

الفيل الأزرق أكثر فيلم تأثرت فيه نفسيا ً

وعن الفيلم الذى أثر فيه نفسيا قال كريم عبد العزيز إن فيلم “الفيل الأزرق ” هو الذى أثر عليه نفسيا بشكل كبير ، مؤكدا أنه لم يتخيل أن الشخصية بالفعل تؤثر عليه لكنه تأثرا نفسيا بشخصية يحى راشد.

القضية التي أريد أن أقدمها في السينما هي التحرش

وعن القضية التي يريد أن يقدمها في السينما هي قضية التحرش لانها قضية هامة بالنسبه له ، كما أنه يريد أيضا أن يقدم شخصيات شريرة لأنه لم يقدمها من قبل .

كريم عبد العزيز : القديرة فاتن حمامة قالتلى “عايز تبقى مشهور أقعد في بيتكم”

وأشار عبد العزيز إلى النصيحة التي قالتها له الفنانة الراحلة القديرة فاتن حمامة كانت هى (عايز تبقى مشهور أقعد في بيتكم ) ولا تظهر في المناسبات كثيرا ،وأن يقلل من ظهوره في المناسبات وغيرها ، وهو ما أكده أنه بالفعل أنه اتبع نصيحتها ولايرغب في الظهور في الإعلام إلا لو كان له عمل فنى جديد .

وعن تأثره بالكاتب أحمد مراد الذى كتب له الجزء الأول والثانى من فيلم ” “الفيل الأزرق” : قال كريم إن الفيلم جعله يخرج من الصندوق وفتح له أبواب كثيرة لتقديم مواضيع مختلفة.

وأشار إلى أن الجمهور وقت عرض الفيلم فى السينمات استقبل عرض فيلم رعب في العيد ، كان بالنسبة له مفاجأة كبيرة وخاصة أن مدته طويلة ، بالرغم انه كان متخوف من التجربة ، لكنها كانت مثمرة وأثرت فيه ونجحت نجاح غير متوقع .

لا أمانع ان أٌقدم عمل مصرى سعودى

وعن مشاركته في تقديم فيلم سعودى مصري رحب عبد العزيز بالفكرة وقال إنه ليس لديه مانعا من التجربة .

أرغب فى تقديم أعمال تاريخية ودينية

كما أعلن كريم عبد العزيز عن شغفه فى تقديم أدوار تاريخية ودينية إن عرضت عليه سينفذها فورا لأنه لم يقدم تلك النوعية من قبل .

تسليم منى زكى لى الجائزة كان فرحة من القلب

وقال كريم عبد العزيز إن تسليم الفنانة منى زكى له الجائزة أشعره بفرحة من القلب لأنها لها معزة خاصة هى وجيلها من منة شلبى وأحمد حلمى وغيرهم .

ماجد الكدوانى من أنقى الشخصيات الانسانية والفنية

وعن علاقته الفنان الكبير ماجد الكدوانى ،أكد أنه يعتبره أخا وصديقا ووصفه أنه من أنقى البشر لأنه صادق وحقيقى وهو نعمة في حياته .

لا أمانع أن أصور فيلم بكاميرا موبيل

ولفت عبد العزيز إلى أنه من الممكن أن يقدم أفلام مصورة بالموبايل وأن هناك أفلام تصور بكاميرا ( five d )، مؤكدا أنه دائما يواكب التطور في كل شيء .

استعد للاختيار 3 مع أحمد السقا وأحمد عز وأصور حاليا شخصية أحمد عبد الحى كيرة في فيلم ”كيرة والجن“

وعن أعماله الجديدة، قال كريم عبد العزيز إنه يحضر لمسلسل الاختيار الجزء الثالث بمشاركة أحمد عز وأحمد السقا ، كما يستعد أيضا لتقيم فيلم سينمائى فى عام 2022 مع المخرج المنتج وائل عبد الله الذى تربطهما علاقة قوية قدما خلالها أعمال كثيرة معاً .

وعن الجزء الثانى من مسلسل ” الزيبق ” قال كريم إن تكلفته ضخمة وهو في الطريق إلى تصويره .

وكشف عن أنه يصور حاليا شخصية أحمد عبد الحى كيرة في فيلم ” كيرة والجن “من إخراج مروان حامد .

محمد حفظي: ندوة الفنان كريم عبد العزيز من أهم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

وكانت الندوة بدأت بكلمة للمنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وقال إن ندوة الفنان كريم عبد العزيز تعد من أهم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، مضيفا أن النجمان الذين تم تكرميهما كانا يمثلان منذ الصغر الفنانة الكبيرة نيللى والفنان كريم عبد العزيز التكريم الذى تأخر تكريمه بالفعل .

وأشار حفظى إلى أنه لم يحظ بإنتاج فيلم لكريم عبد العزيز ، مؤكدا أنه يتشرف أن يقدم له عملا في يوم من الأيام .

طارق الشناوي: عبد العزيز حظي بعائلة فنية كبيرة

أما الناقد طارق الشناوى الذى أدار الندوة بشكل جيد ومنظم وملئ بالمعلومات ، فأشار إلى أن كريم عبد العزيز حظى بوجوده في عائلة فنية كبيرة وميسورة ماديا.

وأوضح أن والده المخرج محمد عبد العزيز فهى عائلة فنية ، وكريم لديه قدر من الوسامة والذكاء ، لكن كل ذلك ليس هو السبب في أن يكون متواجدا، مشيرا إلى أنه استقل بنفسه ودرس الإخراج السينمائي وعمل على موهبته ، لأنه كان يراهن على أنه سييكون ممثلا ويعتمد على قناعاته.

وأضاف الشناوى أن كريم عبد العزيز لديه ميزة هامة أنه دائما صادق في جميع حالاته وله القدرة على تغيير شخصياته وهذا جزء ربانى ووجدانى أيضا .

وأوضح الشناوى أن كريم ظهر في توقيت رواج مصطلح (السينما النظيفة )و لايمكن أن نغير القانون الذى يحكمه المجتمع فهذا كان من ضمن العوائق في وقت ظهوره ، لكنه استطاع أن يقدم قناعاته ويصل إلى الجمهور .

وأضاف الشناوى ان المخرج مروان حامد هو الذى قدم الفنان كريم عبد العزيز للمخرج شريف عرفة ولم يقم المخرج الأخير بعمل test camera له لأنه كان واثق أنه ممثل مميز.

الفنان كريم عبد العزيز فى ندوة تكريم الفنان كريم عبد العزيز على عامش تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورتة 43 الفنانة بشرى والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف فى ندوة التكريم المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى يستقبل عبد العزيز الناقد الكبير طارق الشناوى أثناء إدارته الندوة الناقد والكاتب الصحفى طارق الشناوى المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورتة 43 الفنان كريم عبد العزيز الناقد السينمائى طارق الشناوى يدير ندوة الفنان كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز الفنان تامر حبيب والمخرج مروان حامد الفنان أحمد الفيشاوى وزوجته الفنان أحمد الفيشاوى والناقد السينمائى طارق الشناوى الفنان أحمد الفيشاوى يتابع الندوة