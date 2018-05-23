كريم عبدالعزيز وأحمد عز سفيرا «WE» بكأس العالم

المال– خاص: كشفت المصرية للاتصالات WE عن أحدث حملاتها "مصر بصوت 100 مليون" لدعم وتشجيع المنتخب المصري خلال مشواره في كأس العالم – روسيا 2018، والتي يشارك فيها النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد عز. وتهدف الحملة إلى جمع اسم "مصر" بصوت…

المال– خاص:

كشفت المصرية للاتصالات WE عن أحدث حملاتها “مصر بصوت 100 مليون” لدعم وتشجيع المنتخب المصري خلال مشواره في كأس العالم – روسيا 2018، والتي يشارك فيها النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

وتهدف الحملة إلى جمع اسم “مصر” بصوت ملايين المصريين في رسالة واحدة من جميع أنحاء الجمهورية، وستقوم WE بتوصيلها لروسيا وسط المشجعين خلال مباريات المنتخب القومي، حيث سيتولى النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز مهمة توصيل أصوات الملايين من المصرين وسط المشجعين في روسيا.

وتشمل الحملة أيضا تسجيل اسم مصر بصوت ملايين المصريين عبر السيارات المتنقلة التابعة لـ WE والتي تضم فريق عمل لتسهيل عمليات تسجيل أصوات المشجعين ويتم الإعلان عن أماكن ومواعيد تواجد تلك السيارات على الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال كتابة هاشتاج ” #مصر_بصوت_100_ مليون” على مواقع التواصل الاجتماعي وتسجيل كلمة “مصر” وستقوم الشركة بتجميع كافة التسجيلات الخاصة بالهاشتاج وتوصيله لروسيا، أو تسجيل اسم مصر عبر الاتصال برقم 15150 .

ويأتي إطلاق تلك الحملة من WE كونها الراعي المصري للمنتخب المصري وفي إطار دعمها المستمر للمنتخب واللاعبين خاصة بعد تحقيق حلم الصعود لمونديال روسيا 2018، وكذلك التواجد ومشاركة الشعب المصري في كافة اهتمامته.

وصرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE قائلاً” إننا فخورون بدعم ورعاية المنتخب الوطني والمساهمة في اتاحة الفرصة أمام ملايين المصريين للمشاركة في هذا الحدث سواء من خلال السفر إلى روسيا عبر مسابقة “برنامج كأس العالم” الذي اطلقته الشركة مؤخرًا أو من خلال إطلاق تلك الحملة لتوصيل صوت المصريين لروسيا وسط المشجعين ومساندة المنتخب”.