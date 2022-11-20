كريم شحاته يترأس مجلس إدارة مصاري ومحمد العماوي عضوا منتدبا

قررت الجمعية العمومية لشركة تطوير نظم البرمجة و الدفع الإلكتروني (مصاري) في آخر اجتماع لها تعيين كريم شحاتة محمد شحاتة كرئيس لمجلس إدارة مصاري و تعيين محمد أحمد أحمد العماوي كعضو منتدب و رئيس تنفيذي للشركة.

يشغل شحاته أيضاً منصب العضو المنتدب التنفيذي لقطاع الدفع الإلكتروني بمجموعة شركات إبتكار القابضة للإستثمارات المالية.

وانضم محمد العماوي لمصاري منذ ما يزيد عن أربعة سنوات لقيادة القطاع التجاري ، لعب في خلالها دوراً محورياً في نمو الشركة و تطوير أعمالها و زيادة عدد الخدمات و ماكينات الدفع الإلكتروني في السوق، بالإضافة إلى إطلاق وسائل دفع مختلفة و تنويع الخدمات التي تتيحها الشركة عن طريق نقاط البيع. هذا بالإضافة لخبراته السابقة في قطاعات الإتصالات و السلع الإستهلاكية و التكنولوجيا المالية.

من جانبه أكد كريم شحاتة على استمرار مصاري في إلتزامها نحو خدمة عدد أكبر من المواطنين خلال العام 2023 لزيادة عدد المستفيدين من خدمات مصاري من خلال شبكة التجار.

وأوضح أن مصاري قد حققت نمواً كبيراً في منظومة التواجد في السوق والقرب من العميل حيث تنتشر نقاط الدفع الخاصة بها في شتى أنحاء الجمهورية، وتضع نصب أعينها خلال العام 2023 إطلاق مزيداً من حلول الدفع و المنتجات المالية المتخصصة.

كريم شحاته

بدوره، قال محمد العماوي أن الشركة تستهدف خطط توسعية أكبر في العام 2023 لحزمة الخدمات و الحلول التي تقدمها مصاري سواء للتاجر أو للعميل النهائي من حيث العدد و التنوع.

وأكد محمد العماوي أن مصاري تضع تحقيق منظومة الشمول المالي على رأس أولوياتها في التعامل مع جميع شركائها من القطاعين العام و الخاص.

وأعرب عن ثقته الكاملة في القدرة التنافسية للشركة بما تمتلكه من كفاءات و خبرات تجارية و فنية و مالية مما يؤهلها لإطلاق خدمات أكثر لمصلحة السوق و المواطن.