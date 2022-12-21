كريم سوس: البنك الأهلى ضخ تمويلات للأفراد بقيمة 65 مليار جنيه خلال 2022

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والفروع فى البنك الأهلى المصري، إن مصرفه ضخ تمويلات تزيد على 65 مليار جنيه خلال 2022، منها ما يزيد على 33 مليارا فى الشهور الخمسة الأخيرة.

وأشار سوس إلى أن البنك الأهلى حقق معدلات نمو حوالى %40 بمحفظة قروض الأفراد خلال العام الجاري، لترتفع من 160 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، إلى 225 مليارا حتى منتصف ديسمبر 2022.

وأضاف سوس إلى أن قطاع تمويل السيارات تأثر كثيرا بما يحدث فى السوق من ارتفاعات مبالغ فيها فى الأسعار ولكن من المتوقع أن تنخفض مرة أخرى فى ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة والبنك المركزي.

ويستحوذ القرض الشخصى على النسبة العظمى من إجمالى تمويلات محفظة التجزئة المصرفية للأفراد بنسبة بلغت %82.8 فى نهاية العام الماضى وفقا للقوائم المالية للبنك.

وحقق البنك الأهلى المصرى 66 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب و29.7 مليار جنيه صافى أرباح بعد الضرائب، التى بلغت 36.3 مليار جنيه، خلال 18 شهرا، فى الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021.

وتخطى إجمالى المركز المالى حاجز 3 تريليونات جنيه فى ديسمبر 2021، مقارنة مع تريليونين فى يونيو 2020، وصولا إلى نحو 3.6 تريليون بنهاية يونيو 2022، كما ارتفعت حقوق الملكية فى ديسمبر 2021 بنحو 60 مليارا عن يونيو 2020 لتسجل 182 مليارا.

كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.78 مليون عميل فى ديسمبر 2021 مقابل 1.68 مليون محفظة فى يونيو 2020 لتستمر فى النمو لتصل إلى نحو 1.81 مليون محفظة بنهاية يونيو 2022.

وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» إلى نحو 5347 ماكينة فى ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 635 ماكينة عن يونيو 2020 مع وصولها إلى 6037 فى يونيو 2022. وقفزعدد ماكينات الـ POS فى ديسمبر 2021 لنحو 334.8 ألف مقابل نحو 120 ألفا فى يونيو 2020، لتصل فى يونيو 2022 إلى أكثر من 397 ألفا.