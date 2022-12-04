كريم سعادة : نواجه بعض المخاطرة من أجل تحقيق بعض الأهداف التنموية

أكد كريم سعادة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة علي الاقتصاد الحقيقي وتوظيف أي سيولة موجودة في المشروعات الإنتاجية.

وقال خلال جلسة تحدي جذب الاستثمارات في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، اليوم ، إن شركته تركز علي شقين من خلال الاستثمارات الأول مالي والآخر تنموي؛ لافتا إلى هناك بعض المخاطرة في بعض الأحيان من اجل تحقيق الشق التنموي.

وأشار كريم سعادة إلى أن الاستثمار في التعليم علي سبيل المثال جاذب للطلبة والاستثمار بشكل عام فيه جيد، ودخلت “الأهلي كابيتال” شراكات ناجحة في هذا الأمر.