كريم سعادة: مطلوب التركيز على مشروعات تصديرية كبرى تستخدم مكونات محلية

أكد كريم سعادة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على مشروعات كبيرة في قطاعات التصدير وتكون معظم مدخلات إنتاجها محلية الصنع.

وقال خلال جلسة تحدي جذب الاستثمارات في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن اليوم، لدينا في مصر امتداد أخضر كبير ومساحات شاسعة من الصحراء من الممكن زراعتها خلال المرحلة المقبلة، واستغلال منتجاتها في تلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للأسواق الخارجية.

وأكد أهمية الاعتماد على أدوات وتكنولوجيا أكثر كفاءة في ترشيد استخدام المياه والمبيدات، لافتا إلى أن مصر لديها فرص كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والصحة.