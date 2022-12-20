كريم سعادة: «الأهلى كابيتال» تُصدر سندات توريق لشركتين عقاريتين بأحجام تجاوز مليار جنيه للواحدة

كشف كريم سعادة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«الأهلى كابيتال» –الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى – أن شركة التوريق التابعة المؤسسة حديثًا، ستنفذ إصدارين لسندات توريق بأحجام تتجاوز المليار جنيه لكل منهما، وذلك لصالح كيانين عقاريين مقيدين بالبورصة.

وأضاف سعادة فى الجزء الثانى من حواره مع برنامج «CEO Level»، الذى تمت إذاعته أمس الاثنين على قناة «ALMAL TV»، أن شركة «الأهلى للتوريق» حصلت منذ أيام على رخصة مزاولة نشاط توريق الحقوق المستقبلية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن الأهلى كابيتال تعد خطة توسعات جديدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، تتضمن تأسيس شركة تصكيك وأخرى للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى الدخول لمجال التكنولوجيا المالية عبر صناديق استثمارية متخصصة.

وقال إن ذراع التمويل متناهى الصغر «الأهلى تمكين يستهدف الوصول إلى قروض وتمويلات لعملائها بنحو 5 مليارات جنيه، و150 فرعا خلال الـ3 أعوام المقبلة.

كما نجحت الشركة أيضاً فى تسجيل حجم قروض بنحو 1.6 مليار جنيه، منها محفظة قائمة تقدر بمليار جنيه، و60 فرعا، أمّنت لها الحضور ضمن ثلاثى الكبار فى السوق.

وأفصح أن الشركة تخطط لإضافة التأمين الطبى لمنصة «الأهلى الطبية» التى تم إطلاقها مؤخرًا، فيما لا تستهدف المنتجات التأمينية الأخرى مثل الحياة والممتلكات.

وتابع سعادة، أن «الأهلى كابيتال» تعتزم اختراق مجال التكنولوجيا المالية عبر الصناديق المتخصصة، بالإضافة إلى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs.

كانت «المال» قد كشفت فى عدد الخميس الماضي، أن «الأهلى كابيتال» تعتزم تدشين مركز طبى لأمراض السكر، بالشراكة مع إحدى الجهات العالمية المتخصصة باستثمارات مبدئية تقدر بـ 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى تدشين آخر للحقن المجهري، وضخ استثمارات بنحو 300 مليون خلال الفترة المقبلة للاستحواذ على مستشفى ومجموعة عيادات طبية.

وتخطط الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى لنقل أصولها فى قطاع الرعاية الصحية إلى منصة «الأهلى الطبية»، بداية من مستشفى الندى زايد الذى تم الاستحواذ عليه فى 2020 بقيمة 300 مليون جنيه.

يُذكر أن «الأهلى كابيتال» كيان استثمارى مملوك بنسبة %100 للبنك الأهلى المصري، تأسست عام 2008 برأسمال مدفوع يقدر بنحو 5 مليارات جنيه، ويبلغ حجم محفظتها الاستثمارية نحو 20 مليارًا تقريبًا عبر مساهمات فى 16 شركة.