كريم سعادة: «الأهلى كابيتال» تستهدف استثمار 300 مليون جنيه فى قطاع الرعاية الصحية

كشف كريم سعادة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال القابضة« ـ الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى أنها تعتزم ضخ استثمارات بنحو 300 مليون جنيه فى قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف سعادة فى الجزء الأول من حواره مع برنامج «CEO Level» المذاع على قناة «ALMAL TV» بموقع يوتيوب، أن الأهلى كابيتال دخلت مرحلة المفاوضات للاستحواذ على أحد المستشفيات، إضافة إلى مجموعة من العيادات الطبية.

وأوضح كريم سعادة للبرنامج الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير المال، ويُذاع مساء الخميس من كل أسبوع، أن جميع استثمارات قطاع الرعاية الصحية ستكون تحت مظلة منصة «الأهلى الطبية» التى أطلقتها الشركة مؤخرًا.

وتابع قائلًا: أن قيمة مساهمة «الأهلى كابيتال» فى منصتها الطبية تقدر بنحو 300 مليون جنيه وهى تكلفة الاستحواذ على مستشفى الندى زايد فى عام 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل ملكيتها إلى المنصة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن معدل العائد الداخلى على الاستثمار بمنصة «الأهلى الطبية» يبلغ نحو %28 فى ظل توقعات متحفظة للغاية، لافتا إلى أن الحد الأدنى للتذكرة الاستثمارية بها يقدر بنحو 5 ملايين دولار.

وتطرق سعادة فى حواره إلى مشروع شركة القناة للسكر ومرحلة بدء الإنتاج التجارى فى مايو المقبل بطاقة 18 ألف طن سنويًا، بمستهدفات الوصول إلى %100 من قدرة المصنع خلال عامين.

وكشف تفاصيل اقتراض نحو %70 من تكلفة المشروع البالغة مليار دولار، إذ بلغ حجم القروض بالعملة الصعبة (دولار – يورو) ما يعادل 400 – 450 مليون دولار.

وكانت «المال» قد كشفت فى عدد الخميس الماضى، أن «الأهلى كابيتال» تعتزم تدشين مركز طبى لأمراض السكر، بالشراكة مع إحدى الجهات العالمية المتخصصة باستثمارات مبدئية تقدر بـ 200 مليون جنيه.

وسيتم نشر الجزء الثانى من الحلقة الجديدة لبرنامج CEO Level مساء غد الإثنين، وستضمن تفاصيل القطاعات الاستثمارية الأخرى لـ«الأهلى كابيتال» وعلى رأسها الاستثمار فى التعليم والخدمات المالية غير المصرفية والقطاع الصناعى.

يُذكر أن «الأهلى كابيتال» كيان استثمارى مملوك بنسبة %100 للبنك الأهلى المصرى، تأسست عام 2008 برأسمال مدفوع يقدر بـ 5 مليارات جنيه، ويبلغ حجم المحفظة الاستثمارية نحو 20 مليار جنيه تقريبًا عبر مساهمات فى 16 شركة.