كريم حسين ينضم كشريك لـ الجبرا فينتشرز

المال- خاص:الجبرا فينتشرز، مدير أكبر صندوق لرأس المال الاستثماري في مصر، أعلنت اليوم أنضمام كريم حسين كشريك بالشركة. يأتى كريم بخبرة واسعة في مجال تطوير المنتجات والتكنولوجيا في WebMD، وهى الشركة الرائدة في مجال توفير معلومات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما قام كريم بعدد من

المال- خاص:



الجبرا فينتشرز، مدير أكبر صندوق لرأس المال الاستثماري في مصر، أعلنت اليوم أنضمام كريم حسين كشريك بالشركة. يأتى كريم بخبرة واسعة في مجال تطوير المنتجات والتكنولوجيا في WebMD، وهى الشركة الرائدة في مجال توفير معلومات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما قام كريم بعدد من الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك Shezlong، Simplex CNC Solutions، Integreight و Eonite Perception. يمتلك كريم خبرة في مجال التكنولوجيا وأيضاً خبرة عميقة في إدارة المنتجات والابتكار ونمو الأعمال التجارية السريعة وتوسيع نطاقها. كما يشغل كريم منصب الشريك المؤسس لـ DKimia لحلول التشخيص والتي تطور التشخيص الطبي المتقدم باستخدام النانو تكنولوجى. وقبل أن ينتقل للعيش في مصر، كريم شغل منصب نائب الرئيس للهندسة والمنتجات في WebMD في نيويورك بالإضافة لكونه المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لـ Riskclick، وهى شركة تأمين تكنولوجي. حصل كريم على درجة الدكتوراة في نظم المعلومات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبدأ حياته المهنية كمستشار إدارة الأعمال في بوز ألين وهاملتون Booz Allen and Hamilton. صرح كريم حسين “منذ عودتي إلى مصر رأيت عدداً من رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وأنا متحمس لمساعدتهم في تطوير إمكاناتهم العالمية. وقال كريم أن قطاع المستهلكين في مصر كبير و أن المواهب المصرية شديدة التنافسية في المجالات التكنولوجية الأساسية و ان ذلك يقدم فرص فريدة من نوعها. شركائي طارق وزياد، في الجبرا فينتشرز، يشاركوني شغفي وأنا سعيد للانضمام إلى فريق العمل والمساعدة في بناء الجيل القادم من شركات النمو السريع. لقد دَعمت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا كمستشار ومستثمر لعدة سنوات وأنا أتطلع إلى مواصلة هذا الجهد في دوري الجديد في الجبرا فينتشرز.” الجبرا فينتشرز أغلقت للتو جولتين تمويليتين بالفئة أ بقيمة ١.٥ مليون دولار في منصة إكتشاف الطعام المنيوز elmenus.com و ٧٥٠،٠٠٠ دولار في خدمة البقالة عبر الإنترنت جودزمارت Goodsmart. ويقود الصندوق حالياً الشركاء كريم حسين وطارق أسعد وزياد مختار. ود.خالد إسماعيل وهو مستشار استراتيجي للصندوق. ويدعم هذا الصندوق مستثمرين من مؤسسات كبيرة وهى: البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وصندوق المشاريع المصري الأمريكي (EAEF)، وسيسكو، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC). ويخطط الصندوق للاستثمار في ٢٠ إلى ٢٥ شركة في مجال التكنولوجيا والشركات التي تدعم التكنولوجيا في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا المالية، ومنصات الصناعة والتجارة الإلكترونية وإنترنت المستهلكين. وستتراوح الاستثمارات في الأغلب ما بين ٥٠٠ ألف دولار إلى ٤ ملايين دولار. الجبرا فينتشرز هي شركة حديثة التأسيس لرأس المال المخاطر. يديرها شركاء استثمروا مجتمعين في بعض من أكثر الشركات الناشئة نجاحًا في مصر اليوم، وحققوا بعضًا من أبرز التخارجات في مجال التكنولوجيا في البلاد. تهدف ألجيبرا فينتشرز إلى مساعدة الجيل الجديد من المبدعين ورواد الأعمال في بناء قادة متميزين للسوق ، وفي الارتقاء بالمنظومة المصرية النامية لريادة الأعمال.

