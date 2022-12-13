«كريم» توقع اتفاقية تعاون مع «كسبانة» لتمويل شراء الوقود للسائقين بالسداد الآجل

وقعت “كريم مصر” اتفاقية تعاون مع شركة “كسبانة” المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية، لتمكين كباتن كريم من تموين سياراتهم بالوقود بنظام السداد الآجل عبر التسجيل على تطبيق كسبانة على هواتفهم المحمولة، والاستفادة من هذه الخدمة في المحطات الشريكة.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود شركة كريم مصر، منصة الإنترنت مُتعددة الاستخدامات في المنطقة، لدعم الكباتن وتسهيل عملهم، وكذلك في إطار خطط شركة كسبانة المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية، لتوفير حلول التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق أعمالها عبر التعاون مع عدد أكبر من الشركاء.

وبهذه المناسبة، قال وائل إبراهيم المدير العام لشركة كريم- مصر: “يُمثل الكباتن ركيزة كل ما نقوم به في كريم، ونبحث على الدوام عن طرق أكثر لمساعدتهم على زيادة دخلهم وتوفير المزيد من المرونة لكل أنشطتهم. يُسعدنا أن نقوم بهذه الشراكة مع كسبانة لنساعد كباتن كريم على تسهيل شراء الوقود، وهي أحد الشركات الرائدة التي تتوسع في الخدمات المالية من خلال الاستفادة من أحدث التكنولوجيات لتمكين المزيد من العملاء من الحصول على الخدمات التمويلية.”

ومن جانبه، علق أحمد كرارة مدير عام قطاع الأعمال بشركة كسبانة: “سعداء بالتعاون مع شركة كريم مصر، والتي تأتي في إطار خططنا لتوسيع خدمات التكنولوجيا المالية التي نوفرها عبر منصتنا الرقمية، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع أكبر الشركات العاملة في السوق المصري، والتي تمكن عملائنا من الاستفادة من شبكة شركاء الشركة والحصول على المنتجات والخدمات منهم بتسهيلات في شروط السداد، ونسعى من خلال تلك الشراكة التوسع في الحلول التكنولوجية المالية المقدمة للعملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.

وأضاف محمد شبل مدير العمليات بشركة كريم مصر: “ستساعد شراكتنا مع كسبانة كباتن كريم في مواجهة تأثير ارتفاع تكاليف الوقود وتوفير المزيد من الأدوات للكباتن لإدارة مدفوعاتهم. لقد قمنا منذ بداية العام بالإعلان عن العديد من المبادرات التي تدعم كباتن كريم و نتطلع لتوسيع نطاق برنامج مكافآت كباتن كريم خلال الأشهر القادمة، حيث نعمل على زيادة المميزات التي يحصل عليها كباتن كريم”.

يذكر أن شركة “كريم- مصر” قدمت منذ بداية العام مجموعة مبادرات لدعم الكباتن العاملين على منصتها، كان آخرها تعاقدها مع شركة “أمنلي” دوت كوم للوساطة التأمينية، لتوفير خدمة التأمين الصحي والتأمين على السيارات للكباتن على منصتها، كما تعاقدت مع شركة المتخصصة في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية من خلال الهواتف الذكية للكباتن.