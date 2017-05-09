كريم توافق على رعاية المعرض الأول للهواتف‎

محمود جمالقال وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه اتفق مع محمد أبو النجا رئيس القطاع التجارى بشركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، على حقها فى رعاية المعرض الأول للهواتف، والذى تعتزم إقامته فى أرض المعارض بحى مدينة نصر قبل نهاية العام الحالى. و

محمود جمال

قال وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه اتفق مع محمد أبو النجا رئيس القطاع التجارى بشركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، على حقها فى رعاية المعرض الأول للهواتف، والذى تعتزم إقامته فى أرض المعارض بحى مدينة نصر قبل نهاية العام الحالى.





وأوضح رمضان، لـ”المال”، أنه يسعى لجذب رعاة جدد للمعرض خلال المرحلة المقبلة، منوهًا بأن المفاوضات ما زالت قائمة بينه وبين مسئولى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة لاختيار الموعد المناسب لانعقاد المعرض.