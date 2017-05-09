محمود جمال
كريم توافق على رعاية المعرض الأول للهواتف
محمود جمالقال وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه اتفق مع محمد أبو النجا رئيس القطاع التجارى بشركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، على حقها فى رعاية المعرض الأول للهواتف، والذى تعتزم إقامته فى أرض المعارض بحى مدينة نصر قبل نهاية العام الحالى. و
قال وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه اتفق مع محمد أبو النجا رئيس القطاع التجارى بشركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، على حقها فى رعاية المعرض الأول للهواتف، والذى تعتزم إقامته فى أرض المعارض بحى مدينة نصر قبل نهاية العام الحالى.
وأوضح رمضان، لـ”المال”، أنه يسعى لجذب رعاة جدد للمعرض خلال المرحلة المقبلة، منوهًا بأن المفاوضات ما زالت قائمة بينه وبين مسئولى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة لاختيار الموعد المناسب لانعقاد المعرض.
يُذكر أن المعرض سيُقام على مساحة تتراوح بين 1500 و2000 متر مربع قبل نهاية العام الحالى، وسيستمر لمدة
4 أيام، بمشاركة 60 تاجرًا، و10 وكلاء معتمَدين، وتُخصّص أجنحة للمصنعين من أجل تسويق أجهزتهم بأسعار مخفَّضة للمستهلكين، كما تم الاتفاق مع ممثلى شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، لتوفير كود ترويجى للراغبين فى زيارة المعرض، يمنح خصمًا على قيمة الرحلة، وجار التفاوض مع أحد البنوك لإتاحة أنظمة تقسيط للعملاء.