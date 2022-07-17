كريم تواجه الزيادة في أسعار البنزين بعرض العمولة المخفضة من الكباتن

أرسلت شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول رسالة إلى كباتنها تكشف اعتزامها طرح عرض جديد تحت اسم العمولة المخفضة لمواجهة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

ونصت الرسالة التي حصلت المال علي نسخة منها : كابتن كريم برجاء العلم أنه نظرا لارتفاع أسعار البنزين الأخيرة فإن خطة تغيير الأسعار قيد المراجعة، وسيتم اتخاذ قرارات في التسعيرة لمصلحة الكباتن خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقالت الشركة إنها تسعي دائما في اتخاذ خطوات سريعة لزيادة أرباح الكباتن، لذلك تعتزم طرح عرض العمولة المخفضة والذي يتضمن تقليل نسبة العمولة من الكباتن عن كل رحلة.

وكان عدد من كباتن تطبيقات النقل الذكي بالسوق المحلية قد هدد بالإضراب عن العمل والامتناع عن تلقي أي رحلات من قبل العملاء لحين تعديل الشركات هيكل أسعار الرحلات بعد زيادة أسعار البنزين.

وتتراوح نسبة العمولة التي تستقطعها شركات النقل الذكي من الكباتن بين 15 و 25%.