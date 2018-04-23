كريم تكشف عن تغرة أمنية بنظامها الإلكتروني وتتخذ كل التدابير‎

سمية كمالكشف شركة كريم، اليوم الاثنين، عن ثغرة أمنية بنظامها الإلكتروني، مؤكدة أنها اتخذت كل التدابير، وفق البيانوكانت المال انفردت بالبريد الإلكتروني الذي أرسلته شركة كريم لطلب سيارات الأجرة اونلاين تحذر به الوكلاء من الهجمة إلكترونية شُنت على الشركة، ومحاولة إختراق تمت يوم 14 يناير

سمية كمال

كشف شركة كريم، اليوم الاثنين، عن ثغرة أمنية بنظامها الإلكتروني، مؤكدة أنها اتخذت كل التدابير، وفق البيان

وكانت المال انفردت بالبريد الإلكتروني الذي أرسلته شركة كريم لطلب سيارات الأجرة اونلاين تحذر به الوكلاء من الهجمة إلكترونية شُنت على الشركة، ومحاولة إختراق تمت يوم 14 يناير الماضي

وقالت الشركة في البيان إنها أخذت كل التدبير لتامين بيانات العملاء وتنصح العملاء باستخدام كلمة سر قوية.

وأضافت كريم أنه على الرغم من أنها لم تري أي دليل على حدوث غش، أو سوء استخدام يتعلق بهذا الحادث، إلا أنه من مسؤوليتها أن تكون منفتحين وصادقين مع عملائها ، وأنها تؤكد علي الالتزام بحماية خصوصية وبيانات المستخدمين.

وأوضحت أنها بمجرد اكتشاف الانتهاك ، أطلقت تحقيقاً شاملاً وقمت بإشراك خبراء رائدين في مجال الأمن الإلكتروني لمساعدتها في تعزيز أنظمتنا الأمنية.

وأكدت أنه على العملاء اتباع تنفيذ الخطوات الأتية تغيير كلمة المرور، واستخدام مزيج قوي من الأحرف، وعدم استخدام كلمة المرور نفسها لمواقع متعددة، والبقاء حذراً من أي اتصالات غير مرغوب فيها تطلب معلومات شخصية أو الرجوع إلى صفحة ويب تطلب معلومات شخصية

وطالب تجنب النقر على الروابط أو تنزيل المرفقات من رسائل البريد الإلكتروني غير مألوفة، واستمر في مراجعة كشوف الحساب البنكي وبيانات بطاقة الائتمان لنشاط مشبوه، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي شيء غير متوقع ، سرعة الاتصال بالمصرف الذي يتم التعامل معه.

كما اعتذرت الشركة عما حدث، مضيفة أنها “تطمئن عملائها ،وأنها قد تعلمت من هذه التجربة وستخرج منها منظمة أقوى وأكثر مرونة”.

وكانت شركة كريم عانت بالفترة الأخيرة من مشاكل بالنظام الإلكتروني الخاص بها فيما بتعلق بطلب السيارات، ومرتبات السائقين.



