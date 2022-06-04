كريم تقرر وقف خدمة اكسبريس نهاية يونيو

أخطرت شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي وكلائها المعتمدين علي مستوي الجمهورية أن يونيو الجاري هو آخر شهر لعمل خدمة كريم اكسبريس بالسوق المحلية .

وبحسب البريد الإلكتروني الذي أرسلته الشركة لوكلائها وحصلت المال علي نسخة منه ، أرجعت كريم السبب وراء ذلك إلي الظروف الاقتصادية للبلاد ، كما تعهدت بالتزامها الكامل بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالمكاتب أو الطيارين خاصة وأنهم شركاء نجاحها لمدة تزيد عن 3 سنوات .

وتابعت الشركة :سيكون علي عاتقنا اي مستحقات ناقصة من عمولة مكتب او مستحقات طيار ناقصة ليتم دفعها خلال هذا الشهر ، مع العلم ان شركة كريم لن تتهاون او تتنازل عن اي عجوزات او خصومات تتم من جهة الطيار او المكتب وسيتم اتخاذ الاجراءات اجراءات القانونية اللازمة.

وطالبت الشركة بضرورة التزام جميع الأطراف بالعمل حتي اخر الشهر الحالي لتجنب تطبيق اي خصومات من جهة العميل و حتي نتمكن من الحفاظ علي جميع المستحقات و بدون اي مشاكل و تامين الخروج الامن لجميع الاطراف .

وتوجهت بالشكر لجميع الشركاء في تقديم الخدمة نظرا لتفانيهم في العمل من أجل ضمان مستوى خدمة يليق باسم شركه كريم و شركاء نجاحها

يشار إلي أن كريم مصر أطلقت خدمة كريم اكسبريس خلال عام 2018 وهي خدمة نقل الأشياء تتيحها كريم لشركائها من المؤسسات والشركات المختلفة، حيث تستطيع الشركات استخدام أسطول “كريم” الضخم من أجل خدمات نقل الأشياء أو التوصيل لعملائها، مما يسمح للشركات بالتركيز على عملياتها الأساسية والبيع بدلًا من تنظيم قطاع توصيل خاص بالشركة، تاركين مهمة التوصيل لشركة متخصصة مثل كريم.