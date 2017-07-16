كريم تفاجئ عملائها برفع الأسعار دون إعلان !

الشركة تعدل كود المنصورة لـ yalla 15أمنية إبراهيم ومحمود جمال ومحمد فتحى :فوجىء عملاء كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول بزيادة أسعار الرحلات، رغم تأكيد رامى كاطو رئيس عمليات الشركة بأن الشركة لازالت تدرس أثر تحريك أسعار المشتقات البترولية على أسعار الخدمة ولم تقر زيادات جديدة حتى الآن.وا

الشركة تعدل كود المنصورة لـ yalla 15

أمنية إبراهيم ومحمود جمال ومحمد فتحى :

فوجىء عملاء كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول بزيادة أسعار الرحلات، رغم تأكيد رامى كاطو رئيس عمليات الشركة بأن الشركة لازالت تدرس أثر تحريك أسعار المشتقات البترولية على أسعار الخدمة ولم تقر زيادات جديدة حتى الآن.

وارتفعت تكلفة فتح العداد من 4.75 إلى 5 جنيهات بواقع 25 قرشا ، كما ارتفع سعر الكيلو متر الواحد من 170 قرشا إلى200 قرشا ، وسعر دقيقة الانتظار إلى 45 قرشا .

فاتورة كريم القديمة:





فاتورة كريم الجديدة:







وقررت الشركة مؤخرا إضافة 3 جنيهات مؤقتا إلى حساب السائق كتعويض عن ارتفاع أسعار البنزين .

وأكد كاطو فى تصريحات سابقة لـ ” المال ” أن الشركة يصعب عليها تحمل الزيادات الجديدة فى أسعار المحروقات لذلك تدرس حاليا مقترحاً لزيادة أسعار خدماتها بنسب محددة، مع وضع خطة زمنية للإعلان عن تلك الزيادة في التوقيتات المناسبة، ما يوفر دخلًا ملائمًا للكباتن، مع عدم تحميل العملاء نفقات أكثر.

على صعيد آخر ، رفعت الشركة أيضا سعر العرض الترويجى للمشوار الواحد فى مدينة المنصورة من 10 جنيهات إلى 15جنيه وعدلت الكود من yalla 10 إلى yalla 15 .

وكان مجلس الوزارء قد أقر مؤخرا رفع أسعار المواد البترولية ، ليرتفع سعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه لكل لتر بنسبة زيادة بلغت 55.3%، وسعر “بنزين 92” من 3.5 إلى 5 جنيهات لكل لتر، بنسبة 42.9%.

كما رفع سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، بنسبة 55.3%، ورفع سعر أنبوبة “البوتاجاز” إلى الضِّعف من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للاسطوانة.

وتضم منصة كريم أكثر من 50 ألف كباتن للسيارات الملاكى ، بخلاف سائقى التاكسى الأبيض ، كما تنفذ الشركة 120 ألف رحلة يومياً فى مصر .

