أطلقت شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول مبادرة “اركب في الخير” أو “Ride Fel Kheir” خلال شهر رمضان، والتي تتيح لعملاء الشركة التبرع بمبلغ 3 جنيهات على كل رحلة لصالح بنك الطعام المصري، ومؤسسة بهية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه.

وتعتبر خدمة التوصيل “إركب في الخير” أو “Ride Fel Kheir” نوع آخر من الرحلات التي توفرها كريم لعملائها بأسعار تنافسية من خلال منصتها والتي تكون متاحة فقط خلال شهر رمضان المبارك.

قال هيثم عصام، مدير عام شركة كريم في مصر: “نحن سعداء بشراكتنا مع بنك الطعام المصري ومؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي والتي تتيح لنا توفير مختلف أنواع الدعم للمواطنين الأقل حظا وللسيدات لاستكمال مسيرتهم في العلاج من سرطان الثدي”.

وأضاف عصام قائلاً: “تولي شركة كريم اهتماماً كبيراً بالمسؤولية المجتمعية ونعتبرها جزءاً هاماً من أعمالنا، حيث نشجع الموظفين على المشاركة في الأعمال الخيرية ونتيح لعملائنا التبرع للمؤسسات الخيرية من خلال برنامج المكافآت المتاح على منصتنا”.

وشارك الموظفون بشركة كريم هذا العام في تجهيز وتعبئة كراتين السلع الغذائية التي يوفرها بنك الطعام المصري لتوزيعها على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان، كما قاموا بالتبرع لتوفير وجبات إفطار وسحور إلى الأسر الأكثر احتياجا.

أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن التعاون بين كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني هو الركيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور الشركات في المشاركة الفعالة في دعم المجتمع المدني، معربا عن سعادته بالتعاون مع شركة كريم في مبادرة “اركب في الخير” ضمن أنشطة بنك الطعام المصري لتوفير الغذاء الصحي السليم للمستحقين في كافة أنحاء الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي من شركاء برنامج مكافآت كريم الأساسيين، والذي يتيح لعملاء الشركة التبرع بالنقاط الخاصة بهم على تطبيق كريم لمؤسسة بهية والمؤسسات الخيرية. كما تعاونت مؤسسة بهية وشركة كريم في نشر التوعية بمرض سرطان الثدي للموظفين والكباتن من النساء خلال شهر أكتوبر الماضي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة چيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، أن مؤسسة بهية حريصة دائما على التعاون المثمر بين مختلف الشركات وخاصة شركة كريم عن طريق الدور التوعوي الذي تقوم به مؤسسة بهية تجاه كل سيدات مصر، حيث قمنا بتقديم ندوات التوعية بضرورة الكشف المبكر عن المرض لموظفات وكباتن الشركة، كما تحرص شركة كريم من ناحية أخري علي تقديم كل الدعم الخيري والمعنوي لمؤسسة بهية نظرا لإيمانهم البالغ بدورها تجاه كل سيدات مصر، حيث قامت مؤسسة بهية باستقبال أكثر من ١٨٠ ألف سيدة مريضة سرطان ثدي وتقديم الخدمة الطبية لها منذ افتتاحها في مارس ٢٠١٥. كما تحرص دائما على نشر التوعية وعمل الكشف المبكر والعلاج المجاني للسيدات إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمحاربات بهية من مريضات سرطان الثدي.

وأضافت قائلة: “نحن بصدد التوسع لإنشاء الفرع الثاني لمستشفى بهية بمنطقة الشيخ زايد حتى يتسنى لنا استقبال نصف مليون سيدة سنويا”.

كما عبرت چيلان عن شكرها وامتنانها لكل فرد ومؤسسة مهتمين بالجانب الخيري والمساهمة المجتمعية، ولشركة كريم بشكل خاص وأثنت على فكرة الحملة التي تنشر مفهوم الكشف المبكر وتتيح الفرصة لكل مستخدم لخدمات كريم أن يعرف عن مؤسسة بهية وعن أهمية الكشف المبكر عن المرض مما يساهم في وصول نسب الشفاء إلى أكثر من ٩٨٪.

بدأت شركة كريم عملياتها في مصر عام 2014، وتقدم حالياً خدماتها في 17 مدينة، مما يجعل مصر من أكبر أربع أسواق للشركة في المنطقة. ونجح الكباتن العاملين على منصة كريم في إتمام 170 مليون رحلة بين عامي 2015 و2019. وتمكن عملاء كريم في مصر من التبرع بمبلغ 600 ألف جنيه مصري للمؤسسات الغير حكومية من خلال برنامج المكافآت Careem Rewards خلال عام 2021.