كريم تطلق خدمة Go Safe للوقاية من كورونا .. تعرف على السعر ومواصفات السيارة

طرحت شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول خدمة جديدة تحت اسم go safe بسعر يزيد 10% عن رحلات خدمة جو العادية .

وبحسب رسالة أرسلتها الشركة لكباتنها وحصلت المال علي نسخة منها ، فإن الخدمة الجديدة تتضمن تركيب واقي بلاستيك شفاف بين الكباتن والعملاء لتقليل الاحتكاك والتعامل المباشر بين الطرفين خلال الرحلة مع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما تتيح للكباتن أيضا الحق في الحصول علي كمامات طبيبة ومطهر كحولي علما بأن الشركة ستتحمل تكاليف تركيب الواقي على أن يتم حجز موعد مسبقا من خلال رابط إلكتروني والتوجه إلي فروعها في مدينة نصر واكتوبر وشبرا . رسالة كريم مصر بخصوص إطلاق go safe

وكانت كريم مصر قررت منذ أيام تغيير شكل علامتها التجارية بعد مرور عدة أشهر على تنفيذ صفقة استحواذ أوبر الأمريكية على الشركة الإماراتية.

قال مصدر مسئول في “كريم”، لـ”المال”، إن الإجراء يأتي في إطار حرص الشركة على الالتزام بقواعد الشفافية مع كلٍّ من كباتنها وعملائها بما يتوافق مع اشتراطات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بخصوص القواعد المنظمة لعملية الاستحواذ بين الطرفين.