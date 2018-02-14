كريم تطلق خدمة Bikes فى 4 محافظات

كوسيلة مواصلات سريعة ضمن شبكتها في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورةمحمد فتحىأعلنت كريم، الشركة الرائدة في حجز السيارات الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، عن آخر الإضافات لتطبيقها الذكى - الإسكوتر والدراجات النارية تحت اسم “Bike” كوسيلة مواصلات جديدة وسريعة، ضمن شبكتها فى مد

كوسيلة مواصلات سريعة ضمن شبكتها في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة

محمد فتحى

أعلنت كريم، الشركة الرائدة في حجز السيارات الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، عن آخر الإضافات لتطبيقها الذكى – الإسكوتر والدراجات النارية تحت اسم “Bike” كوسيلة مواصلات جديدة وسريعة، ضمن شبكتها فى مدن القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة.

وتعد هذه أحدث إضافة لباقة خدمات الشركة الهادفة لمساعدة الرُكاب فى السوق المحلية على مواجهة الازدحام بشوارع تلك المدن والوصول إلي وجهاتهم بأسرع طريقة وأكثرها توفيراً.

وقالت الشركة فى بيان صحفى إنها تستهدف من تلك الإضافة تسهيل حياة الناس في المناطق التي تعمل بها الشركة؛ وهو أحد أهداف الشركة الأساسية التي تلتزم بها.

وأضاف البيان أن كريم تحرص علي تصميم عملياتها التشغيلية كي تلائم الاحتياجات المحلية والطبيعية السكانية لكل مدينة ومجتمع تعمل به.

وتمثل المواصلات أحد أهم التحديات التي تواجه ملايين المواطنين يومياً بمصر خاصة في هذه المدن التي تتميز بالازدحام الشديد.

وذكر البيان أن إطلاق خدمة الدراجات النارية الجديدة، تمنح عملاء كريم وسيلة انتقال سريعة واقتصادية وممتعة دون استهلاك وقت طويل في الطريق وبالتالي وسيلة مناسبة للمشاوير القصيرة والقضاء على القلق الناتج عن الوقت المفقود أو عدم الوصول في الوقت المطلوب.

من جانبه قال رامي كاطو- المدير التنفيذي لشركة كريم مصر: “إنّ تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا في المدن التي نعمل بها يمثل أهم أولوياتنا في كريم. يُعتبر هدفنا في جعل حياة الناس أكثر سهولة أهم حافز لنا كي نقدم حلولاً مبتكرة للتغلب على التحديات المرتبطة بالمواصلات في مصر.

وتابع: بعد إطلاق خدمة “Bike” في القاهرة والإسكندرية وطنطا، تواصل كريم ريادتها في تطوير قطاع المواصلات بالسوق المصرية.

وأضاف انهم يستهدفون الوصول إلى آلاف الكباتن للعمل بتلك الفئة بحلول النصف الأول لعام 2018، من أجل خلق المزيد من الوظائف لآلاف المصريين خلال الفترة المقبلة.

وسيعمل الحل الجديد الذي أطلقته كريم على تخفيض تكاليف الانتقال في المدن الثلاث بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالرحلات التقليدية، في الوقت نفسه، بلغ عدد كباتن الإسكوتر والدراجات النارية في كريم أكثر من 4000 بمعدل نمو أسبوعي 55%.

يذكر أنه فى سبتمبر 2016، قامت كريم بدمج سيارات التاكسي الأبيض ضمن شبكتها بالقاهرة الكبرى والغردقة، وفي خلال ثلاث سنوات فقط منذ دخولها السوق المصري، تمكنت كريم من توسيع نطاق أعمالها لتشمل 14 مدينة مصرية وأكثر من 100,000 كابتن حيث تمكنت الشركة من إنجاز ملايين الرحلات لأكثر من 3 ملايين مستخدم منذ انطلاق خدماتها في السوق المصرية عام 2014. وتستهدف للتوسع فى كل مدن مصر وإضافتها لشبكتها.