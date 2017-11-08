كريم تطلق خدمة bike فى 3 مدن..تعرف عليها‎

خاص أعلنت شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول عن دمج خدمتى الإسكوتر والدراجات النارية تحت أسم “Bike” ضمن شبكتها في مدن القاهرة والإسكندرية وطنطا، وفق بيان وقال بلال المغربل- مدير عام شركة كريم بالقاهرة: "إنّ تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا في المدن التي نعمل بها

خاص



أعلنت شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول عن دمج خدمتى الإسكوتر والدراجات النارية تحت أسم “Bike” ضمن شبكتها في مدن القاهرة والإسكندرية وطنطا، وفق بيان

وقال بلال المغربل- مدير عام شركة كريم بالقاهرة: “إنّ تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا في المدن التي نعمل بها يمثل أهم أولوياتنا في كريم. ويُعتبر هدفنا في جعل حياة الناس أكثر سهولة أهم حافز لنا كي نقدم حلولاً مبتكرة للتغلب على التحديات المرتبطة بالمواصلات في مصر”.

وأضاف: “بعد إطلاق خدمة “Bike” في القاهرة والإسكندرية وطنطا تواصل كريم ريادتها في تطوير قطاع المواصلات بالسوق المصري”.

وتابع “نستهدف الوصول إلى 10.000 كابتن يعملون بتلك الفئة بحلول الربع الأول من عام 2018، من أجل خلق المزيد من الوظائف لآلاف المصريين خلال الفترة القادمة”.

وأشار إلى أنه سيعمل الحل الجديد الذي أطلقته كريم على تخفيض تكاليف الانتقال في المدن الثلاث بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالرحلات التقليدية. في الوقت نفسه، بلغ عدد كباتن الإسكوتر والدراجات الناريةلدى الشركة أكثر من 1000 كابتن بمعدل نمو أسبوعي 55%. حيث يتضاعف حجم أسطول كريم بأربعة أضعاف.

يشار إلى أن كريم بدأت نشاطها فى مصر منذ 3 سنوات تقريبا عبر 14 مدينة مصرية و 80 ألف كابتن إذ تمكنت من انجاز رحلات لاكثر من 3 ملايين مستخدم

