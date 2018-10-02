كريم تطلق خدمة لرفض الرحلات دون التأثير علي تقييم السائقين

سمية كمال: أرسلت شركة "كريم" المتخصصة في النقل التشاركي الذكي، رسالة نصية عبر الهاتف تخطر سائقيها باستجابتها لطلب رفض الرحلات الجديدة أثناء القيام برحلة أخرى دون التأثيرعلي تقييمات السائقين. وقال أحد الوكلاء المعتمدين لدى "كريم"، إن إطلاق خدمة رفض الرحلات له صدي جيد لدي السائقين، وأرجع ذلك إلى بعض

سمية كمال:

أرسلت شركة “كريم” المتخصصة في النقل التشاركي الذكي، رسالة نصية عبر الهاتف تخطر سائقيها باستجابتها لطلب رفض الرحلات الجديدة أثناء القيام برحلة أخرى دون التأثيرعلي تقييمات السائقين.

وقال أحد الوكلاء المعتمدين لدى “كريم”، إن إطلاق خدمة رفض الرحلات له صدي جيد لدي السائقين، وأرجع ذلك إلى بعض المشكلات التي تسببت فى خفض تقييم السائق فى حالة رفضه للرحلة أثناء القيام برحلة أخرى.

وأعلنت الشركة عن انضمام الكابتن رقم مليون إلى شبكة العاملين فى سبتمبر الماضي، من خلال تطبيقها الذكي على مستوى العالم، وبذلك تكون “كريم” قد حققت هدفها الذي وضعته أول نشأتها عام 2012 بل وقبل نهاية العام الحالي.



وتقدم شركة “كريم” أكثر من 50,000 إلى 60,000 فرصة عمل شهريًا في جميع المدن والعواصم التي تعمل بها .